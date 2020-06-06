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وقال بيان للرئاسة المصرية، نقلته قناة "اكسترا نيوز"، اليوم السبت "اجتمع الرئيس السيسي مع المشير خليفة حفتر، وعقيلة صالح، بحضور الفريق أول محمد زكي، وسامح شكري، وعباس كامل، وعلي عبد العال".
وأكد البيان أن "الاجتماع يأتي من منطلق حرص مصر الثابت علي تحقيق الاستقرار الأمني والسياسي في ليبيا ولشعبها الشقيق، وباعتبار أن أمن ليبيا امتداد للأمن القومي المصري".
كانت هذه تفاصيل خبر السيسي يجتمع مع حفتر وعقيلة صالح بحضور وزيري الدفاع والخارجية ورئيس الاستخبارات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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