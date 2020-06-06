"السعودية العظمى تنقذ العالم".. السعوديون يتداولون فيديو يتحدث فيه ترامب عن المملكة

وقال ترامب في مقطع الفيديو المتداول: "في الواقع كان لدينا كارثة قبل شهر في مجال الطاقة، وانخفضت الأسعار إلى صفر وأصبحت بلا قيمة، هذا يعني 5 ملايين وظيفة أو أكثر تكون مرتبطة بشكل مباشر أو غير مباشر بقطاع الطاقة، قد تصل إلى 10 ملايين وظيفة".

وأضاف "أنقذنا هذه الصناعة خلال مدة قصيرة وهل تعلمون من ساعدنا؟ المملكة العربية السعودية وروسيا ثم المكسيك وأود شكر الرئيس المكسيكي الذي كان رائعا في نهاية المطاف".

وتابع "لكننا أنقذنا قطاع صناعة الطاقة الذي كان فقدانه سيكون كارثيا، والآن وصلت الأسعار إلى نحو 40 دولارا للبرميل، بعض الناس يقولون هذا مستحيل ولكن لدينا المملكة العربية السعودية وروسيا وآخرون خفضوا الإنتاج بصورة كبيرة وهي ما يطلق عليها اسم (أوبك+)".

وارتفعت أسعار خام برنت الذي يعتبر المؤشر العالمي لأسعار النقط، متجاوزا حاجز الـ42 دولار، في تداولات يوم الجمعة، وذلك لأول مرة منذ مطلع شهر مارس/ آذار الماضي، لترتفع الأسعار بنسبة 18% الأسبوع الجاري، في حين ارتفع مؤشر غرب تكساس الذي يعتبر مؤشر القطاع بأمريكا إلى أكثر من 39 دولارا.