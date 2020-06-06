نائب لبناني: المطلب الأساسي لتظاهرة اليوم هو انتخابات نيابية مبكرة

وقال النائب ل"سبوتنيك" إن :"مشاركة حزب الكتائب في التظاهرات ليست بجديدة، من اليوم الأول دعينا للمشاركة في ثورة 17 تشرين/ أكتوبر، ومن بعد التنسيق مع أغلب المجموعات التي بالثورة دعينا لتظاهرة اليوم في بيان رسمي".

وأضاف:"المطلب الأساسي اليوم هوانتخابات نيابية مبكرة، وتم الاتفاق عليه مع أغلب المجموعات في الثورة، قناعة منا بتوحيد مطالب الثورة، وعندما توحدت الثورة في البداية عند مطلب إسقاط الحكومة سقطت الحكومة، اليوم هذا هو الأساس".

وأشار حنكش إلى أن التغيير يبدأ من مجلس النواب الذي يضع القوانين وينتخب رئيس ويشرع كل المطالب التي تطالب بها الثورة ومن الطبيعي أن يبدأ التغيير بمجلس النواب.

ولفت إلى أنه "بالتأكيد هناك مطالب مختلفة في الثورة، ولكن عنوان هذه التظاهرة الانتخابات النيابية المبكرة"، مشيراً إلى أن "مطلب نزع سلاح "حزب الله" موجود والذي لم يحبذ المشاركة اليوم يمكنه عدم المشاركة، لافتاً إلى أن الهدف من الساحات توحيد المواطنين وليس تفرقتهم واليوم أحزاب السلطة تريد التفريق بين المتظاهرين".

وشدد حنكش أن الأولويات كثيرة في لبنان لكن المطلب الأساسي هو انتخابات نيابية مبكرة.