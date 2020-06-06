شكرا لقرائتكم خبر عن حفتر: الجيش الليبي يعمل على استعادة سيادة الدولة وطرد المستعمرين الأتراك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ثمن قائد الجيش الليبي المشير خليفة حفتر، على دور مصر في دعم الجيش الليبي لمحاربة الإرهاب، مؤكدا أن الجيش الليبي يعمل على استعادة سيادة الدولة وطرد المستعمرين الأتراك في بلادنا.

وقال قائد الجيش الليبي خلال مؤتمر صحفى مشترك مع الرئيس السيسي ورئيس البرلمان الليبي عقيلة صالح، بقصر الاتحادية اليوم السبت، إن التدخل التركى في الصراع الليبي من شأنه تعزيز حالة الاستقطاب الليبي، متهما حكومة باستقطاب أسلحة ومرتزقة من تركيا.