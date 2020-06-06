مسئولون دوليون: خطة الضم الإسرائيلية تتعارض مع الشرعية الدولية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعرب مسؤولون دوليون عن قلقهم، تجاه الخطط الإسرائيلية لضم أجزاء من الضفة الغربية، وهو ما يتعارض والشرعية الدولية والقواعد الأساسية المعترفة بها للتسوية فى الشرق الأوسط، التى تتضمّنها قرارات مجلس الأمن الدولى والجمعية العامة للأمم المتحدة ومبادرة السلام العربية.
وحسبما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، اليوم السبت، أن نائب وزير الخارجية الروسى سيرجى فيرشينين، وممثل الاتحاد الأوروبي الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط سوزانا تيرستال، ومنسق الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام فى الشرق الأوسط نيكولاي ملادينوف، أكدوا خلال لقاء افتراضي عبر تقنية الفيديو كونفرنس، مع أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح" صائب عريقات، أن الخطط الإسرائيلية تدمّر آفاق إقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة ومتواصلة جغرافيا.
وتناول المشاركون في اللقاء الأوضاع الحالية التى تشهدها العلاقات الفلسطينية - الإسرائيلية، وركّزوا على أهمية إعادة المفاوضات المباشرة بينهما من دون شروط مسبقة، تحت الرعاية الدولية بهدف وضع الأسس العادلة وبعيدة المدى للتسوية الشرق أوسطية.
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