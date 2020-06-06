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تونس تسجل صفر إصابات بكورونا المستجد لليوم الثاني على التوالي

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة التونسية فى بيان عبر صفحتها على فيس بوك اليوم السبت، عدم تسجيل إصابات جديدة بفيروس لليوم الثاني على التوالي، منوهة بأن إجمالي الإصابات استقر عند 1087 حالة.

 

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وقالت فى البيان: تعلم وزارة الصحة أنه بتاريخ 05 يونيو 2020، تمّ إجراء 503 تحليلا مخبريا من بينها 21 تحليلا في إطار متابعة المرضى السابقين ليبلغ بذلك العدد الجملي للتحاليل 54653.

وقد تم تسجيل 03 تحاليل إيجابية كلها لحالات إصابة سابقة لا تزال حاملة للفيروس وصفر حالات إصابة جديدة، ليبقى العدد الجملي للمصابين بهذا الفيروس 1087 حالة مؤكدة موزعة كالآتي: 977 حالة شفاء و49 حالة وفاة (لم يتم تسجيل حالات وفاة جديدة) و61 حالة إصابة لا تزال حاملة للفيروس وهي بصدد المتابعة.".

 

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