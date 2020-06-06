الجيش الليبي يستهدف عربات صواريخ "غراد" لحفتر في الوشكة

وليد عبد الله/ الخليج 365

أعلن الجيش الليبي، السبت، استهداف عربات صواريخ "غراد" لمليشيا الانقلابي خليفة حفتر، في منطقة الوشكة المحيطة بمدينة سرت، شرقي البلاد.

جاء ذلك في تصريح للناطق الرسمي باسم "غرفة عمليات تأمين وحماية سرت والجفرة"، التابعة للجيش الليبي العميد عبد الهادي دراه، نشرته الصفحة الرسمية للغرفة عبر "فيسبوك".

وقال دراه، أن "الجيش الليبي استهدف عربات غراد في منطقة الوشكة، كانت تعيق تقدم قواتنا لتحرير المنطقة".

وأكد أن تقدم قوات الجيش مازال مستمرا ضمن عملية "دروب النصر".

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وفي وقت سابق السبت، أعلن دراه إطلاق عملية "دروب النصر" لتحرير مدن وبلدات شرق ووسط البلاد، في مقدمتها سرت والجفرة من مليشيا الجنرال حفتر.

ومُنيت مليشيا حفتر، في الفترة الأخيرة، بهزائم عديدة على أيدي الجيش الليبي، الذي أعلن الجمعة، تحرير مدينة ترهونة الواقعة على بعد 90 كلم جنوب شرق طرابلس، بعد يوم من الإعلان عن استكمال تحرير العاصمة من مليشيا الانقلابي.

وبدعم من دول عربية وأوروبية، تشن مليشيا حفتر، منذ 4 أبريل/ نيسان 2019، هجوما فشل في السيطرة على العاصمة طرابلس (غرب). الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.