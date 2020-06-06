تونس.. المرزوقي يهنئ الشعب الليبي بانتصارات جيشه

تونس/ يسرى ونّاس/ الخليج 365

هنأ الرئيس التونسي الأسبق المنصف المرزوقي، الشعب الليبي وحكومته بالانتصارات التي حققاها في المنطقة الغربية ضد مليشيا الانقلابي خليفة حفتر.

جاء ذلك في تدوينة نشرها المرزوقي في ساعة متاخرة من ليل الجمعة، على صفحته الرسمية في موقع "فيسبوك".

وقال المرزوقي: "كل التهاني لأهلنا في طرابلس، للشعب الليبي، وكل التمنيات لتنتهي محنته في أقرب وقت، ويعم السلام غربا وشرقا وجنوبا".

وأضاف: "كل التهاني أيضا للأخ فائز السراج وحكومته الشرعية، ولمؤسسات الدولة الليبية، وللأبطال الذين مرغوا أنف الفاشيين الجدد في الرمل، ورحم الله كل الشهداء.. دماؤهم الزكية هي التي تسقي شجرة الحرية العربية."

واعتبر الرئيس التونسي الأسبق أن "ملحمة صمود طرابلس طيلة سنة كاملة ستظل صفحة مشرقة في تاريخ هذه الأمة التي لن تتخلى ولن تتراجع عن مشروعها التاريخي".

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وأردف أن "هذا المشروع لن يقف أمامه لا مال، ولا إعلام، ولا مرتزقة، ولا إمارات ولا من يحزنون"، على حد تعبيره

وتابع المرزوقي حديثه عن مستقبل ليبيا، قائلا: "دولة مدنية ديمقراطية خالية من الفساد تسهر على مصالح شعوب من المواطنين وتبني بينها جسور الأخوة والتعاون".

وختم المرزوقي تدوينته بالقول "لا بدّ لليل أن ينجلي".

ومُنيت مليشيا حفتر، في الفترة الأخيرة، بهزائم عديدة على أيدي الجيش الليبي، الذي أعلن الجمعة، تحرير مدينة ترهونة الواقعة على بعد 90 كلم جنوب شرق طرابلس، بعد يوم من الإعلان عن استكمال تحرير العاصمة من مليشيا الانقلابي.

وبدعم من دول عربية وأوروبية، تشن مليشيا حفتر، منذ 4 أبريل/ نيسان 2019، هجوما فشل في السيطرة على العاصمة طرابلس (غرب). الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.