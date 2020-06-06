الجالية اليهودية في الإمارات تنشط على تويتر

إسطنبول/ الخليج 365- الحساب يُعرّف عن نفسه بأنه الحساب الرسمي للجالية اليهودية في الإمارات

- نشر مقطع فيديو يتضمن أدعية لقادة الإمارات وجيشها

- 150 أسرة يهودية تقيم في أبوظبي ودبي

- كنيس يهودي يدخل الخدمة في 2022 بالإمارات ضمن مجمع الأديان "بيت العائلة الإبراهيمية"

- في 2018 سمحت الإمارات بمشاركة رياضيين إسرائيليين ببطولة الجودو

- في 2019 هآرتس الإسرائيلية كشفت عن صفقة "تعاون استخباراتي" بين إسرائيل والإمارات بقيمة 3 مليارات دولار



في ثمرة للتقارب بين الإمارات العربية المتحدة وإسرائيل، أنشأ ما يقرب من 3 آلاف يهودي من دول مختلفة يقيمون بالإمارات، حسابا رسميا للجالية اليهودية على موقع تويتر.



وفتح الحساب الذي يُعرّف عن نفسه بأنه الحساب الرسمي للجالية اليهودية في الإمارات، في مايو/ أيار الماضي، وتخطى عدد متابعيه الألف في فترة قصيرة، ليشارك في 1 يونيو/ حزيران مقطع فيديو، فيما لم يتسن التأكد من مصادر مستقلة من صحة رسمية الحساب.



وفي هذا المقطع، أدعية بالعبرية لمسؤولي الإمارات وجيشها، وأعلام الإمارات مرفوعة بأيدي الجالية اليهودية وهم يمشون في الصحراء، وصور لرئيس الإمارات خليفة بن زايد آل نهيان، ونائبه رئيس الوزراء أمير دبي محمد بن راشد آل مكتوم.



في جزء آخر من المقطع، هناك أيضا صورة تمثيلية لمؤسسي الإمارات السبع التي تشكل دولة الإمارات العربية المتحدة.



وبحسب "يشيفا وورلد نيوز"، فإن 150 أسرة يهودية تتكون من ألفين إلى 3 آلاف شخص، تقيم بإمارتي أبوظبي ودبي، جاءت من الولايات المتحدة وأوروبا وجنوب إفريقيا.



فيما قالت بلومبرغ التي تتخذ من الولايات المتحدة مقرا لها إن الجالية اليهودية بدأت تأخذ مكانها في البلاد بفضل العلاقات الدافئة بين تل أبيب وأبو ظبي.



- كنيس يهودي يدخل الخدمة في 2022 بالإمارات



وفق خبر نشر في صحيفة "غلف نيوز" التي تتخذ من دبي مقرا لها، العام الماضي، فإن مجمع الأديان "بيت العائلة الإبراهيمية"، سيدخل الخدمة في 2022، وهو حاليا قيد الإنشاء في أبوظبي ويتضمن مسجدا وكنيسة وكنيسا.

وبدأت الإمارات في بناء المجمع العام الماضي، ويستمر 3 أعوام.



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- لا علاقات دبلوماسية مع إسرائيل



مثل العديد من الدول العربية في المنطقة، لا يوجد رابط دبلوماسي مباشر بين الإمارات وإسرائيل. ومؤخرا نشر وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتية، أنور قرقاش، بيانا في 1 يونيو/ حزيران بشأن ضم إسرائيل أراض فلسطينية.



وقال قرقاش في تغريدة له على موقع تويتر، إنه "يجب أن يتوقف الحديث الإسرائيلي المستمر عن ضم الأراضي الفلسطينية".



- التقارب بين إسرائيل والإمارات

في أكتوبر/ تشرين الأول 2018، سمحت إدارة الإمارات للرياضيين الإسرائيليين بالتنافس تحت علم بلادهم في بطولة جراند سلام للجودو التي أقيمت في أبوظبي ونظمها الاتحاد الدولي للجودو. \

كما أن وزيرة الثقافة والسياحة الإسرائيلية ميري ريغيف رافقت منتخب بلادها إلى أبوظبي لمتابعة منافساته بالبطولة.

كما حضر وزير الاتصالات الإسرائيلي السابق أيوب قرا، مؤتمر الاتصالات الذي عقد في دبي في 30 أكتوبر/ تشرين الأول 2018 حيث ألقى كلمة بالمؤتمر.



في حين زار وزير الخارجية والاستخبارات الإسرائيلية السابق يسرائيل كاتس، أبو ظبي في يوليو/ تموز 2019 لحضور المؤتمر البيئي الذي نظمته الأمم المتحدة.

وفي خبر نشرته في 20 أغسطس/ آب 2019 ، قالت صحيفة هآرتس العبرية، إن دولة الإمارات العربية المتحدة، أبرمت صفقة ضخمة بقيمة 3 مليارات دولار مع إسرائيل، بحيث تزودها الأخيرة بقدرات استخباراتية متقدمة، تشمل طائرتي تجسس حديثة.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.