البنوك السعودية تحذر من تطبيقات وهمية تستهدف سرقة بيانات عملاء المصارف

حذرت لجنة الإعلام والتوعية المصرفية بالبنوك السعودية، من تطبيقات وهمية يتم من خلالها سرقة بيانات البطاقات البنكية لعملاء البنوك.

وشددت اللجنة على ضرورة أن يحرص عملاء البنوك على تحميل تطبيقات البنوك التي يتعاملون معها على أجهزتهم الذكية، مــن مصـادر موثوقة، أو مـن موقــع البنــك الرسمي تلافياً للوقوع ضحية لتلك التطبيقات الوهمية.

وأبانت اللجنة أنه لتحميل التطبيقات الموثوقة للبنوك السعودية يمكن الدخول على الرابط وتحميلها مباشرة من موقع البنك المطلوب.