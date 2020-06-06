رسميًا.. جو بايدن منافسًا لدونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية الأمريكية

أصبح جو بايدن نائب الرئيس الأمريكي السابق، منافسًا رسميًا للرئيس الحالي دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية المقبلة، بعدما حصل على تأييد الأغلبية في الحزب الديمقراطي.

وحصل بايدن على أغلبية أصوات سبع ولايات والعاصمة واشنطن في الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي التي جرت الثلاثاء الماضي، ومن المقرر أن تجري انتخابات تمهيدية أخرى في ثماني ولايات وثلاثة أقاليم.

وأصبح لدى النائب السابق للرئيس باراك أوباما 1993 مندوبًا، متخطيًا عتبة الأصوات اللازمة بثلاثة مندوبين.

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وفي كلمته بهذه المناسبة، تعهد بايدن بمواجهة العنصرية والكراهية في الولايات المتحدة، في ظل الاحتجاجات التي تعمّ البلاد بعد وفاة المواطن الأسود جورج فلويد (46 عامًا) على أيدي الشرطة في مينيابوليس بولاية مينيسوتا في مايو الماضي.

يذكر أن بايدن كان عضوًا في مجلس الشيوخ لمدة 36 عامًا، وأصبح نائبًا للرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما في 2008م، وحاول مرتين سابقًا الفوز بسباق الرئاسة.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد حصل رسميًا في مارس الماضي على تأييد الحزب الجمهوري ليكون مرشحه في الانتخابات التي ستجرى في 3 نوفمبر المقبل.