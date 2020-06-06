الجيش الباكستاني يعلن إسقاط طائرة تجسس هندية

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أعلن الجيش الباكستاني عن نجاح قواته في إسقاط طائرة تجسس هندية بدون طيار إثر اختراقها المجال الجوي الباكستاني عبر الخط الفاصل بين شطري إقليم.
وأوضح بيان صادر عن الإدارة الإعلامية للجيش الباكستاني اليوم أنه تم إسقاط طائرة مروحية رباعية “كوادكوبتر” في وقت متأخر من الليلة الماضية، وذلك بعد أن تجاوزت الخط الفاصل بين شطري إقليم كشمير في قطاع “خنجر” وقطعت 500 متراً في الأجواء الباكستانية لغرض الاستطلاع.
وأضاف أن هذه ثامن طائرة استطلاع هندية بدون طيار تم إسقاطها خلال العام الجاري أثناء محاولتها التجسس على الجانب الباكستاني من الخط الفاصل بين شطري إقليم كشمير، كان آخرها الأسبوع الماضي حيث تم اسقاط طائرتين مماثلتين.
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