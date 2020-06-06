فريق في الخدمه وبالتعاون مع جمعية همم يستنفر طاقاته لايصال ٧٥ سله غدائيه للاسر المحتاجه في مختلف مناطق المنطقة الشرقيه

شارك فريق في الخدمة التطوعي بالتعاون مع جمعية همم لأسر ذوي الإعاقة في فعالية توزيع السلال الغذائية على الأسر المحتاجة والمستفيدين خلال أيام الخميس والجمعة والسبت ١٢-١٣-١٤/ ١٠/ ١٤٤١هـ.

حيث توجه يوم الخميس عدد من أعضاء وعضوات الفريق إلى مقر جمعية إطعام لإستلام (٧٥) سلّة غذائية تم نقلها وترتيبها داخل سيارة

النقل المبردة استعداداً لتوزيعها على الأسر المستفيدة في عدة مناطق من المنطقة الشرقية مع الأخذ بعين الإعتبار جميع الإحتياطات الوقائية اللازمة في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها المملكة لمواجهة الوباء .

تمكّن خلاله الفريق بالتعاون مع جمعية همم من أداء هذه المهمة بالوصول للمستفيدين

داخل عدة مناطق من المنطقة الشرقية وتسليمهم السلال الغذائية ، وذلك بإتباع آلية توزيع كان لها الدور الكبير في تسهيل وصول السلال حيث خصّص الفريق مجموعة من أعضاءه للتواصل مع هذه الأسر وأخذ المواقع بالإضافة إلى صورة للمنزل ليسهل الاستدلال عليه من قبل الأعضاء، وبالفعل توزع الفريق لعدة مجموعات كل مجموعه تتجه لعدد من الأسر في إحدى المناطق ، وكان ذلك بخصوصية تامة بالتنسيق مع أعضاء الفريق

في التواصل مع الأسر المستفيدة والتأكد من استلام السلال وتسليمها من قبل الأعضاء وتعاونهم مع إدارة الفريق في حال مواجهة أي عائق للوصول للوجهة المطلوبة .

كما توجهت قائدة الفريق الإعلامية /مريان الصالح بالشكر الجزيل لجمعية همم وجمعية إطعام لثقتهم في إمكانيات الفريق لإنجاز المهمة على أكمل وجه ، كما قدمت أيضاً شكرها لأعضاء وعضوات الفريق الذين لم يدخروا جهداً في تقديم يد العون للاسر المحتاجة والمتعففة من أبناء المجتمع .

والجدير بالذكر أن فريق في الخدمه التطوعي هو فريق مرخص من قبل جمعية العمل التطوعي التابعة لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تحت ترخيص رقم ٣٣١.