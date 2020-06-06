بلدية العمرة الفرعية تزيل تعديات في الفيحاء بمكة المكرمة

نفذت الإدارة العامة لشؤون البلديات ممثلة في بلدية العمرة الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة بالتعاون مع الجهات الأمنية تعديات على أراضي عبارة عن إحداثات حولها معتدون إلى مواقع عشوائية في الفيحاء بمكة المكرمة.

وأوضح ذلك رئيس بلدية العمرة الفرعية المهندس عمر بن عبدالرحمن المالكي أن الفرق الميدانية رصدت خلال الجولات الرقابية تعديات على مواقع متفرقة بمنطقة الفيحاء شمال مكة المكرمة، حيث تم إزالة 47 موقع عبارة عن مباني مسلحة واخرى شعبية و أراضي مسورة بمساحة إجمالية 34,000 متر مربع بالإضافة الى ازالة بركسات وخيام وحظائر اغنام متفرقة على اراضي بمساحات شاسعة.

وياتي ذلك ضمن جهود الأمانة في المحافظة على الأراضي من التعديات وأنها لن تتهاون في تنفيذ أي إزالة تعديات سواء على أراضي حكومية أو خاصة اضافة بانه جاري إستدعاء المخالفين لتطبيق لائحة الجزاءات والغرامات البلدية بحقهم .

مشيراً إلى وجود فرق ميدانية تعمل على مدار الساعة لرصد أي تعديات على الأراضي ويدعو جميع المواطنين والمقيمين للإبلاغ عن أي مخالفة بهذا الشأن عن طريق التطبيقات الخاصة بالأمانة أو عن طريق الاتصال بنظام البلاغات الموحد 940 للحد من هذه الظاهرة