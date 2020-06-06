وظائف شاغرة بمدينة الملك سعود الطبية

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طرحت مدينة الملك سعود الطبية بالرياض، وظائف صحية شاغرة للسعوديين وغير السعوديين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير والبورد والزمالة في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر المدينة الطبية في مدينة الرياض.
واوضحت المدينة الطبية، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى”منسق التجارب السريرية (للسعوديين): شهادة الماجستير في تخصصات”الصحة العامة، إدارة المستشفيات، التمريض” – أخصائي التعليم والتدريب “للسعوديين” شهادة الماجستير في تخصص الصحة العامة- منسق مكتب شؤون البحوث “للسعوديين” شهادة البكالوريوس في تخصصات: “الصحة العامة، إدارة المستشفيات، التمريض” طبيب نائب أمراض معدية: شهادة البورد أو الزمالة في تخصص أمراض العدوى .
ولمزيد من التفاصيل اضط الرابط التالي من هنـــــــــا.
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