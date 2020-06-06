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النيابة تأمر بضبط شخص أسقط تداعيات تشديد الاحترازات بجدة لمصلحة نادٍ رياضي لتحقيق الدوري

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صحيفة الخليج الالكترونية 0 تبليغ

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صرح مصدر مسؤول في النيابة العامة أنه بناءً على ما تم رفعه من قبل مركز الرصد النيابي بشأن قيام شخص بالتعصب الرياضي المخالف لعادات مجتمعنا العريقه وما ذكره من إسقاط تداعيات تشديد الإجراءات الاحترازية الصحية للوقاية من فيروس في محافظة جدة المعلن عنها مؤخراً لمصلحة نادي رياضي في تحقيق الدوري بحسب زعمه،

وأنه بناءً على المادتين ( ١٥ ، ١٧ ) من نظام الإجراءات الجزائية، ولما تقتضيه المصلحة العامة فقد صدر أمر النيابة العامة بالقبض على المذكور والتحقق مما ورد في المنشور محل الرصد، بعد إجراءات البحث والتحرى من كونه المعني بالإجراء وإحالته إلى النيابة العامة لإكمال المقتضى النظامي بحقه.

وأهاب المصدر بالجميع إلى التحلي بروح الوسطية في الميول الرياضي، ونبذ إثارة التعصب الرياضي المقيت والمحافظه والعمل على مايصدر من أنظمة تصب في مصلحة المجتمع الصحية واللحمة الوطنية.

وأكد المصدر أن النيابة العامة تتابع كل ما من شأنه إثارة الكراهية والبغضاء ونشر الشحناء والتعصب، أو التحريض على أنظمة الدولة التي تصب في مصلحة المجتمع والحفاظ على سلامته وصحته، تحت طائلة المساءلة الجزائية المشددة طبقاً للأنظمة ذات العلاقة.

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