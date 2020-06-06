- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر قرار جديد من فيسبوك يخص مؤسسات الإعلام الصينية والروسية والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 6 يونيو 2020
متابعات_ الخليج 365
أعنت شركة فيسبوك أنها ستبدأ في وضع علامة على المؤسسات الإعلامية الروسية والصينية وغيرها من المؤسسات الإعلامية الحكومية، كما تعتزم في وقت لاحق من صيف 2020 منع أي إعلانات من هذه المؤسسات تستهدف المستخدمين الأمريكيين.
ومن بين المؤسسات التي ستوضع لها العلامة المميزة، شبكة (سبوتنيك) الروسية، وقناة (إيران برس)، و(شينخوا نيوز) الصينية.
وقال (ناثانيل جليشر) – رئيس سياسة الأمن السيبراني في فيسبوك – في مقابلة: إن المنافذ الإخبارية الأمريكية لا يشملها القرار؛ لأنها تعتقد بأنه حتى المؤسسات الإعلامية التي تديرها الحكومة الأمريكية تتمتع باستقلالية تحريرية.
كما أعلنت فيسبوك التي أقرّت بفشلها في وقف استخدام روسيا لمنصاتها للتدخل في الانتخابات الرئاسية الأمريكية لعام 2016 ، عن خطط واسعة العام الماضي لإنشاء العلامة التي تميز الإعلانات التي تنشرها المؤسسات الإعلامية الحكومية.
كانت هذه تفاصيل خبر قرار جديد من فيسبوك يخص مؤسسات الإعلام الصينية والروسية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.