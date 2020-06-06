فيرنر أغلى صفقات تشيلسي لا يتحمل الضجيج

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - متابعة: ضمياء فالح

كشفت الصحافة البريطانية عن كواليس صفقة تشيلسي الجديدة الألماني تيمو فيرنر (24 عاماً) مهاجم لايبزيج مقابل 54 مليون استرليني. وذكر التقرير أن المدرب فرانك لامبارد سافر سراً مع الحارس السابق بيتر تشيك الذي يعمل حالياً في إدارة النادي اللندني لألمانيا قبل فرض حظر الطيران لإقناع فيرنر بالانضمام لتشيلسي بعد تقدم ليفربول في سباق الفوز بالمهاجم. بيد أن «الصن» كشفت في تقرير عن فيرنر الذي سجل 31 هدفاً هذا الموسم أن المهاجم الذي يسبب دواراً لمدافعي الخصم من شدة سرعته يعاني من صداع مزمن جعله يغيب عن مباريات مهمة في دوري أبطال أوروبا بعدما حاول ارتداء سدادات أذن أثناء اللعب.

وفي التفاصيل، سافر فيرنر مع فريقه لمواجهة بشكطاش التركي في اسطنبول عام 2017 وكانت أولى مباريات لايبزيج في دوري الأبطال وحاول المهاجم تجنب ضجيج المشجعين بوضع سدادات أذن لكنه عانى في النهاية من غشاوة في عينيه وانسحب من المباراة في الدقيقة 32 وخسر لايبزيج 2- صفر.

واعترف المدرب السابق للايبزيج رالف هازلنت بـأن الاستقبال العنيف لفريقه ترك أثراً بالغاً لدى بعض لاعبيه. واضاف: «فيرنر طلب استبداله لذا أخرجته، من المستحيل تهيئة فريقك لمثل هذه الأجواء العدائية. كان هناك ضجيج يصم الآذان وتأثرنا به بعض الشيء في بداية المباراة، من المهم بالنسبة لي أنا كمدرب أن أعرف من الذين أعتمد عليهم في مثل هذه المباريات ومن هو المستعد للدفاع عن نفسه أمام كل ما يجري في الملعب».

وعلى لامبارد الآن حل مشكلة صداع نجمه الجديد لأن مدرجات إنجلترا ستعود للنشاط وفق التقارير في نهاية سبتمبر المقبل ولن تكون هادئة بالتأكيد. وتعرض فيرنر لسيل من الانتقادات من جمهور شالكه في مباراة بالبوندسليجا في ديسمبر 2016 بعد سقوطه أرضاً قبل انفراده بالحارس رالف فاهرمان ومنحه الحكم ركلة جزاء سجل منها هدفاً لكن أظهرت التسجيلات أنه لم يتعرض لعرقلة واعتذر المهاجم بعد المباراة ولقبه مشجعو شالكه بـ«أستاذ السحر الأسود» المستعد لفعل كل شيء من أجل هدف لفريقه، وتحول فيرنر، منذ ذلك الحين، لعدو لجمهور الخصم حيثما يلعب وانتشر شريط فيديو يظهر فيه رجال شرطة في مقاطعة هيسين يغيرون على خزانته ويخرجون قميصه وينشدون ضده وفتحت الشرطة تحقيقاً في الحادثة واتخذت إجراءات ضد الأفراد المتورطين.

وعلى صعيد تسجيل الأهداف في الدقيقة الواحدة، يتفوق فيرنر على نجم برشلونة ليونيل ميسي ونجم ليفربول محمد صلاح ونجم سان جيرمان نيمار وقد ارتفعت وتيرة أهدافه منذ انضمامه للايبزيج في صيف 2016 ويقول عنه رالف رانجنيك، مدرب فريقه السابق شتوتجارت: «تطور تيمو كان مذهلا ولي الشرف بالعمل معه عامين خصوصاً الموسم الأول، الذي سجل فيه 24 هدفا، من الصعب جدا إيقافه لأنه سريع جدا ومقاتل في منطقة الجزاء لذلك فهو يضيف قوة لأي فريق في أوروبا».

وسيكون المهاجم الألماني أعلى اللاعبين أجراً في كتيبة لامبارد لأن أجره في العقد لـ5 سنوات وسيرتفع كل عام ليصل الى 170 ألف استرليني أسبوعياً بالإضافة الى المكافآت متفوقاً بذلك على الحارس كيبا ونجم الوسط نجولو كانتي اللذين يحصلان على 150 ألف استرليني أسبوعياً يليهما بولسيتش بـ145 ألف استرليني ثم يكمل ويليان وهودسون أودوي قائمة الأعلى أجراً في تشيلسي بأجر 120 ألف استرليني أسبوعياً.