سانشو ينتقد غرامات الحلاقة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - انتقد الإنجليزي جادون سانشو ( 20 عاماً) جناح بوروسيا دورتموند الألماني، غرامة الـ10 آلاف يورو التي فرضها اتحاد الكرة الألماني عليه وأيضاً على زملائه فيتزيل وثورجان هازارد ورافائيل جيريرو ودان أكسل زاجادو ومانويل أكانجي على خلفية حلاقة شعرهم على يد حلاق المشاهير ويني نانا كاركاري مؤخراً، وقال إنها «مضحكة»، وقام الحلاق بزيارة نجوم الفريق في منازلهم لكن الصور التي انتشرت على سناب تشات أظهرت عدم ارتداء الكمامة ما يخرق لوائح التباعد الاجتماعي التي تنص أيضاً على منع الزيارات.

ودافع الحلاق في تصريح لبيلد الألمانية:«نزعت الكمامة فقط أثناء التقاط الصورة وأحرص دائماً على النظافة وأرتدي القفازات حتى قبل كورونا».

في المقابل، يريد الاتحاد الألماني تغليظ العقوبة على سانشو ورفاقه كي يكونوا عبرة لبقية لاعبي البوندسليجا لكن دورتموند يحاول تقليل الغرامة حالياً، ودافع لوسيان فافر عن سانشو وقال:«سانشو ما يزال صغير السن، كلنا ارتكبنا حماقات بسن الـ20، من الطبيعي أن يحصل اللاعبون على حلاقة بعد كل هذه الأشهر لكن كان يتوجب على الحلاق واللاعبين ارتداء كمامات»، وخضع سانشو لمزيد من المراقبة بعد شائعات عن عودته لإنجلترا بدون إذن ناديه أثناء الحجر ما دفع دورتموند لحجره أسبوعين والإعلان رسمياً عن إصابته في ربلة الساق لتغطية غيابه.