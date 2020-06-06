شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة المدرب العراقي علي هادي بـ«كورونا» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بغداد: زيدان الربيعي

أصيب علي هادي مدرب فريق الطلبة العراقي في الموسم الماضي بفيروس «كورونا»، واضطر إلى الرقود في أحد مستشفيات العاصمة بغداد.

وذكر المدرب العراقي مهدي جاسم، أن المدرب علي هادي يمر بحالة صحية حرجة جداً، داعياً المؤسسات الصحية والرياضية إلى الاهتمام بصحته قبل فوات الأوان.

يذكر أن المدرب علي هادي سبق له أن أشرف على تدريب منتخب العراق للناشئين، وكذلك أشرف على تدريب فرق زاخو والقوة الجوية والطلبة، كما عمل محللاً كروياً في بعض القنوات الفضائية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر إصابة المدرب العراقي علي هادي بـ«كورونا» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.