مودريتش: رونالدو كاد يبكي من انتقادات مورينيو

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كشف نجم ريال مدريد الكرواتي لوكا مودريتش في كتاب سيرته الذاتية، عن تأثر زميله السابق كريستيانو رونالدو بانتقادات مدربه السابق جوزيه مورينيو رغم أن الفريق كان متقدماً 2- صفر في مباراة بكأس الملك عام 2013. وقال مودريتش: «صدمت من ردة فعل مورينيو، كنا فائزين 2 -صفر لكن المدرب انتقد رونالدو وقال له إنه لم يؤد واجبه، وتشاجر الاثنان كثيراً أثناء الشوط الأول وعندما عدنا لغرفة الملابس بين الشوطين رأيت رونالدو منهاراً وعلى وشك البكاء وقال»أقدم أفضل ما عندي وهو يستمر بانتقادي«ثم دخل مورينيو وبدأ ينتقد كريستيانو ويذكره بمسؤوليته أثناء المباراة، واشتد الشجار بينهما ما اضطر اللاعبين للتدخل». وتابع مودريتش:«في إحدى المباريات سجل رونالدو هاتريك لكن مورينيو دخل غرفة الملابس كأنه مجنون، ركل الثلاجة والتلفاز ورمى بقنينة المياه، قتل الجميع عندما قال لنا:» الجميع يقول إنكم أفضل فريق في العالم وأنتم تلعبون بشكل سيئ، أثبتوا لي أنكم الأفضل، رونالدو سجل 3 أهداف لكن مورينيو لامه على فرصة هدف رابع لم يستغلها".