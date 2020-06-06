تسليمات إيرباص «تتعافى»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أظهرت بيانات من إيرباص أن تسليمات الشركة تعافت في مايو/أيار مقارنة بالشهر السابق، لكنها ظلت أقل بكثير من المستويات المعتادة بعد الهبوط بشكل كبير بسبب أزمة فيروس كورونا.

وسلمت شركة صناعة الطائرات الأوروبية 24 طائرة في مايو/ أيار ارتفاعاً من 14 في إبريل/نيسان، لكن بانخفاض 70 في المئة عن 81 طائرة مايو/أيار 2019.

لا تزال شركات صناعة الطائرات تتضرر من نزول الطلب من شركات الطيران المتعطشة للسيولة ومشكلات لوجستية في استقدام فرق المعاينة من شركات الطيران وفجوات في سلاسل الإمداد ناجمة عن إجراءات التباعد الاجتماعي بهدف مواجهة فيروس كورونا.

وخففت فرنسا، حيث مقر إيرباص، القيود المرتبطة بفيروس كورونا في الثاني من يونيو/ حزيران.

وتشمل تسليمات الشهر الماضي ست طائرات ضيقة البدن لشركة الطيران المنخفض التكلفة الهندية إنديجو وطائرة عريضة البدن من طراز إيه350-1000 لكل من بريتيش إيروايز والاتحاد للطيران.

وترفع الأرقام إجمالي التسليمات منذ بداية العام إلى 160 طائرة بانخفاض 49 في المئة من 313 في نفس الفترة من 2019.

وما يسلط الضوء على أثر الأزمة، لم تبع إيرباص أي طائرة جديدة في مايو/أيار.