مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم تطلق برنامج «إثراء»



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أطلقت مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، مشروع البرامج التدريبية والترفيهية المباشرة لأولياء الأمور والأسر وأفراد المجتمع، برنامج «إثراء» وهو عبارة عن سلسلة برامج تثقيفية توعوية وترفيهية وورش عمل يصل عددها إلى 43 ورشة يجري تنفيذها من كوادر المؤسسة التربوية والمتخصصة بمراكز الرعاية والتأهيل التابعة لها على مستوى إمارة أبوظبي عبر برنامج Microsoft Teams للاتصال المرئي، وعبر حسابات المؤسسة على منصات التواصل الاجتماعي، تشمل ورشاً تدريبية إلكترونية لإثراء الحصيلة المعرفية للفئات المستهدفة والتوعية والتثقيف عن أصحاب الهمم.

وتأتي تلك الخطوة من قبل مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم في سياق الالتزام بالمسؤولية المجتمعية والتنموية للمؤسسة للتوعية والتثقيف حول أصحاب الهمم، وتوسيع المعرفة بين شرائح وأفراد المجتمع بأهمية تمكينهم وتشجيعهم للانخراط في مختلف القطاعات بدون تمييز وبما يوائم قدراتهم، فضلاً عن خلق حلقات معرفية لتبادل الخبرات فيما بين الأسر وأولياء الأمور في جلسات الورش، الأمر الذي يعزز الثقة والدعم والتمكين لأفراد الأسرة في فهم ورعاية أبنائهم من أصحاب الهمم.

وقال عبدالله عبدالعالي الحميدان أمين عام المؤسسة إن دور مؤسسة زايد العليا ليس مجرد تقديم برامج الرعاية والتأهيل لمنتسبيها من أصحاب الهمم، بل يتخطى ذلك إلى تقديم خدمات متنوعة، وإطلاق مبادرات مجتمعية نوعية، ومنها ما يتعلق بتعزيز الجهود التوعوية بهدف تمكين أصحاب الهمم، وتوعية المجتمع بالمفاهيم الصحيحة المتعلقة بهم، لافتاً إلى الدور الفاعل لقنوات ومنصات الاتصال والتواصل في نقل الرسالة الصحيحة للمجتمع، وتوعيته باحتياجات ومتطلبات أصحاب الهمم.

وأكد أن المؤسسة تسعى وفق توجيهات وإشراف سموّ الشيخ خالد بن زايد آل نهيان رئيس مجلس الإدارة إلى تحقيق هدفها المنشود في العمل على تمكين ودمج الفئات المشمولة برعايتها من أصحاب الهمم، الذين تسمح حالاتهم بذلك في المجتمع، ولتحقيق هذا الهدف تحرص المؤسسة على إطلاق المبادرات والمشروعات الجديدة وتطبيق أفضل الممارسات العالمية وفق الإطار العام لخطتها الاستراتيجية.

وأضاف: نحتاج إلى وعي وثقافة في التعامل مع أصحاب الهمم، لكن قبل ذلك نحتاج إلى إحساس بالمسؤولية تجاه هذه الشريحة التي تمثل طاقة إيجابية في المجتمع بهدف تمكينهم وتحقيق المشاركة الفاعلة والفرص المتكافئة في مجتمع دامج، يضمن لهم ولأسرهم الحياة الكريمة، مشيراً إلى أن مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم تستثمر من خلال برنامج «إثراء» خلاصة خبرات كوادرها البشرية التخصصية لاسيما التربويين والأخصائيين لتقديم النفع المباشر من خلال تلك الورش للجمهور وأسر وأولياء أمور أصحاب الهمم.



أهداف البرنامج



ومن جانبه قال عبدالله إسماعيل الكمالي، المدير التنفيذي لقطاع أصحاب الهمم، إن إطلاق برنامج «إثراء» يهدف إلى تفعيل دور خبرات ومعارف موظفي مراكز الرعاية والتأهيل التابعة ل«زايد العليا» عبر برامج الاتصال المرئي مباشرة مع الجمهور، ونشر مفاهيم معرفية علمية تثقيفية لأصحاب الهمم وأسرهم، وإلى مختلف شرائح المجتمع المحلي، وكوادر المؤسسة التربوية والإدارية.