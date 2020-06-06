"فاجعة" في الوسط الإعلامي الكويتي بوفاة داخل المستشفى الأميري... فيديو

وأكد وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الإعلام الكويتي بالوكالة، محمد العبد الله المبارك الصباح، في بيان صحفي: "أن رحيل المؤمن الذي توفي عن عمر ناهز 50 عاما إثر أزمة صحية مفاجئة يمثل خسارة لوزارة الإعلام وقطاع الأخبار والبرامج السياسية على وجه الخصوص".

وأضاف "تلقينا ببالغ الحزن والأسى فجر اليوم نبأ وفاة أحد أبناء وزارة الإعلام المخلصين ذي الخلق الطيب والسمعة الرفيعة والمشهود له بإخلاصه وتميزه في عمله كأحد الكوادر الإعلامية الكويتية المتخصصة في مجال العمل الإخباري الذي التحق به منذ نحو 20 عاما".

وكان الإعلامي ومذيع تلفزيون الكويت وليد المؤمن انتقل إلى رحمة الله بعد صراع مع المرض، حيث ووري جثمانه الثرى في مقبرة الصليبخات، على أن يبدأ أول أيام العزام اليوم في حسينية عقيلة الطالبيين في منطقة الرميثية، وتعرض الراحل لمضاعفات بحالته الصحية قبل أن يدخل في غيبوبة أدخل على إثرها العناية المركزة في المستشفى الأميري.