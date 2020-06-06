قوات الوفاق تطلق عملية "دروب النصر" لاستعادة سرت وتشن 5 غارات

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وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قال يوم الخميس إن أنقرة ستزيد دعمها لحكومة الوفاق الوطني برئاسة فائز السراج وأنه لا حل للصراع هناك إلا بحل سياسي برعاية الأمم المتحدة.
وقال أردوغان في مؤتمر صحفي مع السراج في أنقرة إن تركيا وليبيا ستعززان من عمليات الاستكشاف والتنقيب عن النفط في شرق البحر المتوسط.
وكان الناطق الرسمي باسم القائد العام للجيش الوطني الليبي، اللواء أحمد المسماري، أمس الجمعة، قال إن ضغوطا دولية كبيرة تمارس على الجيش الليبي، مشيرا إلى تلقي مطالب دولية بالتراجع 60 كم عن حدود طرابلس.
وتعاني ليبيا من نزاع مسلح راح ضحيته الآلاف، وذلك عقب سقوط نظام الزعيم الراحل معمر القذافي عام 2011، كما وتشهد البلاد، منذ التوصل لاتفاق الصخيرات عام 2015، انقساما حادا في مؤسسات الدولة، بين الشرق الذي يديره مجلس النواب والجيش بقيادة المشير خليفة حفتر، والقسم الغربي من البلاد الذي يديره المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني برئاسة فايز السراج، وهي الحكومة المعترف بها دوليا.
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