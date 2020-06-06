الصحة الفلسطينية: لا إصابات جديدة بكورونا.. وارتفاع نسبة التعافى لـ86.3%

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية مى الكيلة، عدم تسجيل إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد فى البلاد، وقالت الكيلة - فى بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، اليوم السبت، إن حصيلة الإصابات المسجلة استقرت عند 643 إصابة، منها 319 في محافظة القدس، و254 في المحافظات الشمالية، و70 إصابة في المحافظات الجنوبية، مؤكدة أن نسبة التعافي ارتفعت إلى 86.3% من مجمل الإصابات. وأشارت إلى أن العدد الإجمالي لحالات الشفاء بلغ 555 حالة، بينها 293 في محافظة القدس، و221 في باقي المحافظات الشمالية، و41 في المحافظات الجنوبية.

ونوهت وزيرة الصحة الفلسطينية، إلى أن عدد الحالات النشطة انخفضت إلى 83 حالة، بينها 23 في محافظة القدس، و32 في باقي المحافظات الشمالية، و28 في قطاع غزة.

وأوضحت مي الكيلة، أن 32 حالة تم إدخالها إلى الحجر المنزلي خلال الـ24 ساعة الماضية، فيما يبلغ عدد الموجودين الآن في الحجر المنزلي في جميع المحافظات 2631 شخصا.

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