شكرا لقرائتكم خبر عن كويتية ترتدى زى الشرطة وتخترق الحظر.. اعرف السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دفع الملل جراء الحظر المفروض بسبب وباء كورونا، مواطنة كويتية كانت تعمل عسكرية سابقة، لانتحال صفة شرطى وارتداء الزى الخاص بالشرطة الكويتية والتجول فى شوارع المدينة، وتم على الفور إلقاء القبض عليها واحتجازها في مخفر شرطة النويصيب على خلفية قضيتين، الأولى انتحال صفة عسكرية والأخرى مخالفة حظر التجول، وفق القبس الكويتية.

واستنادا إلى مصدر أمني فإن بلاغا ورد الى عمليات الداخلية يفيد بأن سيدة ترتدي الزي العسكري وتتجول بين الشاليهات، وعلى الفور تم توجيه دورية وضبط السيدة، ولدى سؤالها عما إذا كانت تعمل شرطية قالت انها كانت تعمل وانها استقالت من الشرطة النسائية قبل 3 سنوات وأن الملل دفعها الى ارتداء الزي العسكري القديم والتجول به أثناء الحظر.

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وفى الثانى من يونيو الجارى شكل وزير الصحة الكويتى الشيخ الكتور باسل الصباح، لجنة استشارية عليا، فيما يتعلق بجائحة فيروس كورونا (كوفيد 19)، وحدد وزير الصحة الكويتى اختصاصات اللجنة، موضحا أنها تختص بإبداء الرأى فيما يعرض عليها من موضوعات من قبل الوزير ووكيل الوزارة فيما يتعلق بإجراءات مواجهة انتشار وباء فيروس كورونا المستجد، ودراسة الإجراءات التى يتم اتخاذها من قبل دول العالم فى مواجهة الفيروس، واقتراح التوصيات اللازمة للاستفادة منها، بما يتماشى مع توصيات منظمة الصحة العالمية.

كما حدد اختصاصات اللجنة، فى تلقى الاقتراحات المقدمة من الهيئة الطبية، ومؤسسات المجتمع المدنى أو الأفراد، فيما يتعلق بآلية التعامل مع جائحة كورونا (كوفيد 19) ودراستها، ووضع التوصيات اللازمة بشأنها، مع وضع تصور لخطوات العودة للحياة الطبيعية فى كل أجهزة الدولة، بما يتفق مع الاشتراطات الصحية.

يشار إلى أن قرار وزير الصحة الكويتى الشيخ الدكتور باسل الصباح، نص على ان يرأس اللجنة استشارى أمراض باطنية وروماتيزم الدكتور خالد الجارالله، واستشارى التخدير والعناية المركزة الدكتور ابراهيم هادى نائبا، وعضوية كل من الدكتور خالد الصبيح، والدكتور خالد السعيد، والدكتور وليد الضاحي، والدكتورة رجاء دشتي، والدكتور عبيد الحربي، والدكتورة منى الأحمد، والدكتور محمد جمال والدكتورة سناء المطيري.