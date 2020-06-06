شكرا لقرائتكم خبر عن شفاء 1005 مصابين بكورونا فى الكويت.. وارتفاع الإجمالى 19282 متعافيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن وزير الصحة الكويتي الشيخ الدكتور باسل الصباح اليوم السبت، شفاء 1005 حالات من فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت إلى 19 ألفا و282 حالة.

وأضاف وزير الصحة الكويتي - في بيان صحفي - أن التحاليل والفحوص المخبرية والإشعاعية، أثبتت شفاء الحالات الـ1005 من فيروس (كورونا)، مشيرا إلى أنه سيتم نقلهم إلى الجناح التأهيلي في المستشفى المخصص لاستقبال المصابين بالفيروس، تمهيدا لخروجها من المستشفى خلال اليومين المقبلين.

وكانت وزارة الصحة الكويتية،أعلنت أن الشحنة الأولى من الدواء الياباني (أفيجان Favipiravir)، ستصل البلاد الأسبوع المقبل؛ وذلك بعد نتائجه الإيجابية في التجارب السريرية التي أجرتها العديد من الدول على الحالات الخفيفة والمتوسطة من مصابي فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).