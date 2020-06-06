شكرا لقرائتكم خبر عن الخارجية الفلسطينية: وفاة جديدة بفيروس كورونا بصفوف الجالية فى أمريكا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفادت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم السبت، بتسجيل حالة وفاة جديدة بصفوف الجالية الفلسطينية في الولايات المتحدة الأمريكية، بفيروس كورونا المستجد (كوفيد -19)، وأوضحت الخارجية - في بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) - أن المواطن في السبعينيات من عمره، وهو أحد أبناء الجالية في أمريكا وتوفي إثر إصابته بفيروس كورونا.
وكانت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة، أعلنت أن عدد الحالات النشطة، أي التي لا تزال مصابة بفيروس كورونا المستجد، يبلغ 106 حالات، فيما بلغ عدد الإصابات الإجمالية منذ بدء رصد الفيروس في فلسطين 643 حالة.
وأضافت الكيلة - في بيان أمس الجمعة، أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية - أن الحالات النشطة تتوزع في محافظة القدس 23 حالة، ومحافظة الخليل 12 حالة، ومحافظة قلقيلية 16 حالة، ومحافظة جنين 4 حالات، إضافة إلى المحافظات الجنوبية (قطاع غزة) 51 حالة.
وأشارت إلى أن العدد الإجمالي لحالات الشفاء يبلغ 532 حالة، أي بنسبة 82.8% من مجمل الإصابات في البلاد.
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