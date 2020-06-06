شكرا لقرائتكم خبر عن بعد أيام من إعادة فتحها.. تعليق الصلاة بمساجد جدة والاكتفاء برفع الأذان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدرت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في السعودية، تعميماً لمنسوبى المساجد بمدينة جدة، يتضمن إيقاف صلاة الجمعة والصلوات الخمس فى المساجد بدءا من صلاة فجر اليوم السبت، ولمدة خمسة عشر يوماً، والاكتفاء برفع الأذان للصلوات الخمس، ويقال فيه "صلوا في بيوتكم".وفق العربية.



يأتي التعميم الذي أصدرته وزارة الشؤون الإسلامية استناداً إلى بيان وزارة الداخلية الصادر أمس الجمعة، المشار فيه إلى التقييم الصحي المرفوع من الجهات الصحية المختصة بعد مراجعتها للوضع الوبائي، والذي تقرر معه إعادة تشديد الإجراءات الصحية الاحترازية فى مدينة جدة لمدة 15 يومًا ومنها إيقاف الصلوات في المساجد، هذا ونسأل الله أن يرفع وباء كورونا وجميع الأوبئة عن بلادنا وبلاد المسلمين وجميع دول العالم.

ومن جهة أخرى أدى جموع المصلين فى محافظة الأحساء، أمس صلاة الجمعة فى (300) جامع ومسجد وسط جهود مكثفة من إدارة المساجد والدعوة والإرشاد بالمحافظة، بحسب وكالة واس السعودية .

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وأوضح مدير إدارة المساجد بمحافظة الأحساء عبدالعزيز بن سالم الكليب أن ذلك يأتى ضمن توجيهات وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد لفتح عدد من المساجد لصلاة الجمعة بعد إعادة استئناف الصلاة فى المساجد وتسهيلاً على الناس وحفاظا على سلامتهم.

وقدم الكليب شكره لخطباء الجوامع والمساجد على تعاونهم ولجميع الفرق التطوعية بالمحافظة على مشاركتها فى تنظيم دخول المصلين وتنبيهم بالابتعاد الجسدى بلطف ولين، مشيراً إلى أن الإدارة سوف تحرص خلال الفترة القادمة على فتح مساجد اضافية جديدة تسهيلاً على المصلين وحفاظا على سلامتهم.