سوريا.. توقيف إرهابي أحرق محاصيل زراعية في "نبع السلام"

شانلي أورفة/ الخليج 365

ألقت فرق الأمن في منطقة عملية "نبع السلام" شمال شرق سوريا، القبض على إرهابي من تنظيم "ي ب ك/ بي كا كا"، قام بإحراق محاصيل زراعية.

وفي إطار جهودها لكشف أنشطة التنظيم الإرهابي في المنطقة، أطلقت قوات الأمن التابعة لولاية شانلي أوروفة التركية، بالتعاون مع عناصر الأمن في تل أبيض، عملية لإلقاء القبض على الإرهابيين مستهدفي الحقول الزراعية في المنطقة.

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ونتيجة لتلك الجهود، تمكنت الفرق الأمنية من تحديد أحد المتورطين في احراق المحاصيل.

كما تبين أن الشخص المذكور، وهو سوري الجنسية، يجمع معلومات استخباراتية لصالح تنظيم "ي ب ك/ بي كا كا" الإرهابي.

ونجحت الفرق الأمنية في إلقاء القبض على الإرهابي خلال عملية في المنطقة.

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