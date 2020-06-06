© AP Photo / Nariman El-Mofty
وقالت الشرطة إنه تم تشكيل فريق بحث لتحديد هوية المتهمين وضبطهم من خلال تتبع الصفحة التي قامت ببث الفيديو وتم تحديد المتهمين وإعداد كمين لهم وإلقاء القبض عليهم وبمواجهتهم اعترفوا بتصوير الفيديو لترويجه على راغبي المتعة نظير الحصول على الأموال.
وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمة وزوجها وآخر في إحدى مناطق الجيزة وبمواجهتهم بالفيديو أقروا بارتكابهم الواقعة.
كانت هذه تفاصيل خبر تحرك عاجل من الشرطة المصرية بعد فيديو "غير أخلاقي" أثار ضجة كبيرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على SputnikNews وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.