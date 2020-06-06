تحرك عاجل من الشرطة المصرية بعد فيديو "غير أخلاقي" أثار ضجة كبيرة

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وحسب تحريات الأجهزة الأمينة، انتشر فيديو لسيدة ورجلين تبين أن المتهمين زوجان وصديقهما قاموا بتصوير فيديو "غير أخلاقي" لنشره على صفحات التواصل الاجتماعي لاستقطاب راغبي المتعة، وكشفت التحريات أن الزوج المتهم قام بتصوير مقطع الفيديو لكسب أرباح من ورائه.

وقالت الشرطة إنه تم تشكيل فريق بحث لتحديد هوية المتهمين وضبطهم من خلال تتبع الصفحة التي قامت ببث الفيديو وتم تحديد المتهمين وإعداد كمين لهم وإلقاء القبض عليهم وبمواجهتهم اعترفوا بتصوير الفيديو لترويجه على راغبي المتعة نظير الحصول على الأموال.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمة وزوجها وآخر في إحدى مناطق الجيزة وبمواجهتهم بالفيديو أقروا بارتكابهم الواقعة.