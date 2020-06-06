وقال مدير المكتب هشام الركابي في بيان مقتضب، إن "الدعاية الكاذبة والأخبار المزيفة سلاح المفلسين، الحاقدين على المالكي"، مضيفا أن "هؤلاء عاجزين عن المواجهة، ولا يمتلكون سوى تسويق الأكاذيب".
وكانت قناة "العربية"، نشرت خبر عاجل نقلا عن مصادرها، وقالت إن "رئيس الوزراء العراقي الأسبق نوري المالكي توفي صباح اليوم بفيروس كورونا".
وأعلنت وزارة الصحة العراقية، أمس الجمعة، تسجيل 1006 إصابات بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.
وهذه هي المرة الأولى، التي يتجاوز فيها العراق حاجز الألف إصابة في اليوم، بعد إجراء 9642 فحصا، فيما انخفضت الوفيات إلى 14 حالة بعدما كانت الخميس 15 حالة.
كانت هذه تفاصيل خبر بيان عراقي بعد مزاعم وفاة نوري المالكي بفيروس "كورونا" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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