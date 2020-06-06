شكرا لقرائتكم خبر عن تونس تعلن جزيرة جربة خالية من كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن مدير الصحة الأساسية بالإدارة الجهوية للصحة في ولاية مدنين التونسية الدكتور زيد العنز عادل بوطار، أن جزيرة جربة السياحية أصبحت خالية من أي إصابة بفيروس كورونا. وأشار زيد العنز إلى تماثل الحالتين المتبقيتين بمركز الإيواء إلى الشفاء التام ومغادرتهما المركز. Advertisements وفي سياق متصل أعلن المدير الجهوي للصحة سالم ناصري تسجيل حالتي شفاء جديدتين من فيروس كورونا بولاية قفصة لشخصين يقيمان بالمركز الوطني بالمنستير. كما أشار إلى تماثل شخصين آخرين للشفاء في انتظار نتائج التحليل الثاني، ليتقلص عدد المصابين بفيروس كورونا بقفصة إلى خمسة أشخاص فقط.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تونس تعلن جزيرة جربة خالية من كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.