برلماني عن ترهونة الليبية: الحكومة الشرعية ستواصل حمايتها للبلاد

أنقرة/الخليج 365

قال أبو بكر سعيد، النائب بالبرلمان الليبي عن مدينة ترهونة، إن هناك أيامًا مشرقة تنتظر سكان المدينة، مشددًا على أن الحكومة الشرعية ستواصل حمايتها للبلاد.

جاء ذلك بحسب بيان صدر عن سعيد، الجمعة، باسم كافة أعضاء البرلمان الذين يمثلون ترهونة، وذلك بمناسبة تحرير المدينة من مليشيا الجنرال الانقلابي، خليفة حفتر.

وأعرب سعيد في البيان عن فرحتهم العارمة لتحرير ترهونة من حفتر والمرتزقة الموالين له.

وأضاف قائلا "الأيام المقبلة ستكون فترة جديدة مشرقة ينتهي فيها الظلم والاستبداد، ويعود النازحون لمنازلهم، ويعيش الشعب فرحة كبيرة بعد ما قدمه من شهداء طيلة السنوات الأخيرة".

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وشدد سعيد على أن الحكومة الشرعية المعترف بها من قبل الأمم المتحدة ستواصل حماية البلاد، مضيفًا "نناشد الحكومة الليبية ومجلس ترهونة لتذليل كافة الصعابة التي يعيشها السكان".

كما شدد على أن الجهات المعنية ستبذل كل ما في وسعها من أجل تلبية كافة احتياجات المدينة المحررة في القريب العاجل.

وأعرب النائب سعيد عن جزيل شكره لكل من وقف إلى جانب الشعب الليبي ضد الهجمات التي بدأها الانقلابي حفتر في أبريل/نيسان 2019 ضد العاصمة طرابلس.

وبدعم من دول عربية وأوروبية، تشن مليشيا حفتر، منذ 4 أبريل 2019، هجوما فشل في السيطرة على العاصمة طرابلس (غرب).

ومُنيت مليشيا حفتر، في الفترة الأخيرة، بهزائم عديدة على أيدي الجيش الليبي، الذي أعلن في وقت سابق الجمعة، تحرير مدينة ترهونة الواقعة على بعد 90 كلم جنوب شرق طرابلس، غداة الإعلان عن استكمال تحرير العاصمة من مليشيا حفتر.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.