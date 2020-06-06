شكرا لقرائتكم خبر عن مساع لمقاضاة أول وزير بتهم فساد مالى وإدارى فى العراق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن رئيس "مركز الرافدين للحوار RCD" في العراق زيد الطالقاني، عن مساع قانونية يبذلها المركز لتقديم أول وزير بتهم فساد للقضاء العراقي.

وقال الطالقاني في تصريح صحفي وفق "روسيا اليوم"، إن "مركز الرافدين يقوم حاليا بجمع ملفات الفساد على وزير الكهرباء السابق لؤي الخطيب، تتعلق بعدة مفاصل مهمة في عمل الوزارة ومنها ملف التعيينات الأخيرة 90 ألف شخص، وكذلك ملف محطة بيجي 1 و2".

وأضاف، أن "ملف الاتهامات الموجهة للخطيب يتضمن أيضا شبهات فساد في عدد من المواضيع، وهي توزيع قطع الأراضي في محافظة البصرة، تعطيل النظام الداخلي للوزارة، إضافة 1500 ميغا واط إلى محطة بسماية، الزيوت المستهلكة، معهد الطاقة، وملف مركز عمليات المستهلكين".

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وأشار المركز، إلى أنه "سيقدم كافة الأدلة والوثائق مع إثباتات مصورة بالفيديو لإدانة وزير الكهرباء السابق إلى القضاء العراقي وهيئة النزاهة لإجراء اللازم أصوليا بها".

وتابع، أن "وزير الكهرباء في حكومة عادل عبد المهدي قام بهدر مئات ملايين الدولارات من المال العام بسبب فساده الواضح والموثق".