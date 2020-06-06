شكرا لقرائتكم خبر عن المغرب يسجل تراجعا طفيفا في إصابات كورونا اليومية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة المغربية الجمعة، تسجيل 68 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي المصابين إلى 8071 حالة.

وأشارت الوزارة وفق " روسيا اليوم" إلى أن عدد الحالات المستبعدة بعد تحاليل مختبرية سلبية، بلغ 267278 منذ بداية انتشار الفيروس بالبلاد.

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وأضافت أنه لم يتم تسجيل أي حالة وفاة جديدة، ليستقر عدد الوفيات عند 208 حالات، وتسجيل 73 حالة شفاء إضافية ليرتفع إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء إلى 7268.

ودعت وزارة الصحة المواطنين إلى الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.