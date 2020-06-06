بيلوسي: أي ضم «إسرائيلي» أحادي غير مقبول ويقوض مصالحنا

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - حذرت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي من خطورة خطط «إسرائيل» لفرض سيادتها من جانب واحد على أجزاء واسعة من الضفة الغربية المحتلة، فيما قال وزير الدولة البريطاني للشؤون الخارجية جيمس كليفرلي: إن المملكة المتحدة ترغب في رؤية دولة فلسطينية على حدود عام 1967 ذات سيادة، وقابلة للحياة ومتصلة جغرافيا بما يشمل القدس المحتلة.

وأعلنت بيلوسي، مساء الخميس، في كلمة بعثت بها عبر تطبيق «زووم» إلى أعضاء في المجلس الديمقراطي اليهودي في أمريكا عن قلقها البالغ إزاء المخططات «الإسرائيلية» في هذا المجال، مشددة على أن أي ضم أحادي الجانب «سيشكل خطراً على المستقبل، ويقوض مصالح الأمن القومي الأمريكي، والنهج السياسي المشترك بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي المستمر على مدى عقود». وأوضحت رئيسة مجلس النواب الديمقراطية أن مثل هذه الخطوة قد تشكل نقطة مفصلية في النزاع «الإسرائيلي» الفلسطيني، مشيرة إلى أن الجانب الفلسطيني وزعماء مختلف الدول وسياسيين أمريكيين ومفاوضين سابقين قد حذروا من أن هذا الإجراء سيلحق ضرراً بالغاً بأفق تطبيق «حل الدولتين». ووصفت بيلوسي مثل هذه الخطوة بأنها «غير مقبولة»، مذكرة بمشروع القرار الذي تبناه مجلس النواب في ديسمبر الماضي دعماً لحل الدولتين. ونددت رئيسة مجلس النواب أيضاً بالقيادة الفلسطينية ل «عدم رغبتها في الانخراط بشكل جدي في أي مفاوضات سلام»، مضيفة أنه بإمكان جميع الأطراف تحسين أدائهم من أجل تحقيق التسوية.

من جهة أخرى، قال الوزير البريطاني كليفرلي في تغريدة له قبيل بدء زيارته الافتراضية لفلسطين، التي بدأها في القدس المحتلة، إن بريطانيا ما زالت تسعى من أجل «حل الدولتين»، وتعارض سياسة هدم منازل المواطنين الفلسطينيين، كما أن موقفها المعارض لضم الأراضي الفلسطينية واضح. وكان الوزير البريطاني التقى أمس الأول الخميس خلال زيارته الافتراضية عبر تقنية الفيديو كونفرنس مع رئيس الوزراء محمد اشتية، وعضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير حنان عشراوي، ووزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي، ووزير التربية والتعليم مروان عورتاني، إضافة إلى سفير فلسطين لدى المملكة المتحدة حسام زملط. وكان كليفرلي التقى الخميس أيضاً بنشطاء فلسطينيين في القدس، ومنطقة خان الأحمر من خلال الفيديو كونفرنس، حيث وقف على القضايا التي تواجهها المدينة والتهديدات المتكررة بالهدم التي تتعرض لها منطقة خان الأحمر.(وكالات)