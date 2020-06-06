الإمارات تغيث 63 دولة بـ 716 طناً من المساعدات الطبية



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أرسلت دولة الإمارات، طائرة مساعدات تحتوي على 6.6 طن من المواد الأولية إلى المملكة المتحدة، لتتمكن من إنتاج الملايين من مستلزمات الحماية الشخصية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، وبهذه الشحنة، تكون الإمارات قد أغاثت 63 دولة حول العالم بأكثر من 716 طناً من المساعدات الطبية، استفاد منها أكثر من 716 ألفاً من العاملين في مجال الرعاية الصحية لاحتواء فيروس «كوفيد 19».

على صعيد متصل، بحث سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي خلال اتصال هاتفي مرئي مع إرنيستو أراووجو وزير خارجية البرازيل، العلاقات الاستراتيجية بين دولة الإمارات والبرازيل، وتطورات جائحة فيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19».

وأكد سموه حرص دولة الإمارات وبتوجيهات قيادتها الرشيدة على دعم الجهود العالمية المبذولة لاحتواء تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد، والمضي قدماً في مسار التنمية المستدامة لازدهار المجتمعات ورخاء الشعوب.

فيما أكد سيف السويدي مدير عام الهيئة العامة للطيران المدني، أن ما نشر عن وضع مطارات الدولة في ما يسمى بالقائمة السوداء للوكالة الأوروبية لسلامة الطيران «إياسا» عار عن الصحة، مشيراً إلى عدم وجود مثل هذه القائمة، إنما تفسيرات غير صحيحة لقائمة أعدتها الوكالة تضم مطارات عالمية ومنها مطارات أوروبية وأمريكية وبريطانية، تطلب فيها من المشغلين زيادة تعقيم الطائرات التي تقلع من هذه المطارات.