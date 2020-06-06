أمريكا تشن ضربتين ضد «طالبان» في أفغانستان

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت الولايات المتحدة، أمس الجمعة، أنها شنّت ضربتين جويتين استهدفتا حركة «طالبان» للمرة الأولى منذ انتهاء وقف إطلاق النار بين المتمردين والقوات الأفغانية منذ أكثر من أسبوع، في وقت أعلن فيه مقتل 10 عسكريين أفغان في هجوم.

وأوضح المتحدث العسكري الأمريكي سوني ليجيت، في تغريدة أن الضربتين نُفذتا الخميس والجمعة في ولايتين مختلفتين في أفغانستان. وأضاف أن هذه المرة الأولى التي تستهدف فيها الولايات المتحدة «طالبان» «منذ بدء سريان وقف إطلاق النار؛ لمناسبة عيد الفطر».

وتابع، «نكرر: يجب على كل الأطراف أن تخفف العنف للسماح بترسيخ عملية السلام».

من جهة أخرى، قتل عشرة عناصر من القوات الأفغانية في هجوم منفصل استهدف عربة هامفي، بحسب وزارة الداخلية التي وجهت أصابع الاتهام إلى حركة «طالبان».

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وكانت «طالبان» أعلنت بشكل مفاجئ وقفاً لإطلاق النار مع القوات الأفغانية؛ لمناسبة عيد الفطر انتهت مهلته في 26 مايو/ أيار الماضي.

ومذّاك، انخفض مستوى العنف عامة في البلاد، في حين أكدت الحكومة الأفغانية أنها مستعدة لبدء محادثات السلام التي طال انتظارها مع المتمردين. وأبرمت واشنطن اتفاقاً تاريخياً مع «طالبان» في فبراير/ شباط الماضي، ينصّ على سحب كافة القوات الأمريكية من البلاد، مقابل ضمانات أمنية تقدمها الحركة، تمهيداً لمفاوضات بين الأطراف الأفغانية المتحاربة.

وامتنعت «طالبان» بشكل كبير عن شن هجمات عنيفة على مدن أفغانية منذ التوقيع على الاتفاق، لكنها واصلت استهداف القوات الأفغانية. وبموجب الاتفاقية التي رفضت الحكومة الأفغانية التوقيع عليها، تعهدت واشنطن إلى جانب المتمردين بعدم استهداف بعضهما البعض.

لكن «البنتاجون» أعلن الشهر الماضي، أنه سيواصل تنفيذ ضربات دفاعية ضد «طالبان»، عندما تهاجم شركاء واشنطن الأفغان. وتنص الاتفاقية على انسحاب جميع القوات الأمريكية والأجنبية خلال العام المقبل. وغادر بالفعل آلاف الجنود الأمريكيين. وقال مسؤول كبير في وزارة الدفاع الأمريكية الشهر الماضي، إن عدد الجنود الذين لا يزالون في أفغانستان يبلغ نحو 8500 عنصر. ( ا ف ب)