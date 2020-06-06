جائحة «كورونا» ومستقبل العالم

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محمد خليفة

إعادة الحياة إلى طبيعتها هو الإجراء السليم والمناسب، لأن الانتظار حتى يتم تحضير لقاح مناسب وفعال ضد كورونا، قد يتسبب بكوارث اقتصادية هائلة لمختلف الدول.

بعد مضي عدة أشهر على أخطر جائحة صحية شهدها العالم في العصر الحديث، اضطرت الدول المختلفة، تحت ضغط الاقتصاد المتردي، إلى تخفيف إجراءات الحظر، وفتح أسواقها، وقطاعاتها الاقتصادية؛ من أجل تلافي الوقوع تحت براثن الإفلاس الكامل؛ حيث تسبب الإغلاق القسري بتكبد معظم دول العالم، كبيرها وصغيرها، خسائر هائلة على مستوى الأفراد والشركات والمؤسسات، ما أدى إلى وقوع مليارات عدة من البشر تحت خط الفقر.

وعلى الرغم من أن المرض لم يتم القضاء عليه؛ حيث ظن المتفائلون أن الفيروسات التاجية ومنها كورونا، لا يناسبها الطقس الدافئ، ومثلها مثل فيروسات الزكام الأخرى تتكاثر وتنشط في الطقس الجاف والبارد، فإن مقدم الصيف، في النصف الشمالي من الكرة الأرض ومنها دولة الإمارات، جاء كطوق نجاة للدول كي تعاود أنشطتها الاقتصادية، على أن يتحمل كل فرد في المجتمع مسؤولية نفسه، مع الإبقاء على بعض الإجراءات الاحترازية المناسبة. ذلك أن التعايش مع المرض قد فرض نفسه كحل وحيد، فمن الصعب تحمل الانتظار حتى تنجح المختبرات في إنتاج لقاح فعال لعلاج هذا المرض، وخاصة أن الأمر، كما قال المختصون، ربما يستغرق بعض الوقت، الذي قد يمتد لأشهر؛ لأن هذا الفيروس لديه قدرة على التغيير والتحور من شكل إلى آخر، وفي هذا الصدد، فقد أعلنت شركة «ديكود» للأدوية البيولوجية عن اكتشاف 40 طفرة جينية في فيروس كورونا في آيسلندا، وقامت الشركة بمساعدة السلطات الآيسلندية على إجراء فحوص كوفيد- 19، وتمكنت من تتبع العدوى في العديد من البلدان بينها النمسا وإيطاليا وإنجلترا.

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وقد أشار الدكتور ديفيد نابارو، أستاذ الصحة العالمية في لندن، ويعمل كمبعوث خاص لمنظمة الصحة العالمية في مجال مكافحة «كورونا»، إلى احتمالية عدم القدرة على إنتاج لقاح فعال قادر على القضاء على فيروس كورونا في الوقت الحاضر؛ حيث قال: لكن «إنه أمر ضروري للغاية أن يتم تجهيز المجتمعات؛ لتكون مستعدة وقادرة على الدفاع عن نفسها ضد فيروس كورونا، إذا أصبح بمثابة تهديد ثابت. وتعلم كيفية ممارسة الحياة الاجتماعية والاقتصادية في ظل انتشار الوباء بيننا».

وعلى الرغم من ذلك، فإن فريقاً علمياً صينياً من جامعة بكين، قد نجح في تطوير عقار لديه القدرة على وقف تفشي فيروس كورونا؛ بل بإمكانه توفير مناعة من الفيروس. وقد نجح العقار في مرحلة الاختبار التي أجريت على الحيوانات، وبانتظار أن تنجح تجاربه على البشر.

ومما لا شك فيه أن إعادة الحياة إلى طبيعتها هو الإجراء السليم والمناسب، لأن الانتظار حتى يتم تحضير لقاح مناسب وفعال ضد كورونا، قد يتسبب بكوارث اقتصادية هائلة لمختلف الدول. وقد تبين، بعد أشهر من الإغلاق والحجر، من خلال الدراسات والأبحاث وتحاليل العلماء العالميين، أن الحجر ومنع الخروج قد تسبب بآثار صحية ونفسية، وخصوصاً على الأطفال، تفوق بأضرارها مرض كورونا نفسه.

وقد أشار عدد من الخبراء، في سعيهم لتقليل المخاوف من تأثير فيروس كورونا، إلى أن الوفيات جراء حوادث الطرق، بلغت مليوناً وثلاثمئة و50 ألف قتيل، يبلغ أضعاف من ماتوا حتى اللحظة بسبب فيروس كورونا، في حين يقترب عدد الوفيات بسبب مرض السرطان من عشرة ملايين إنسان سنوياً حسب تقارير منظمة الصحة العالمية.

إن هذه الحقائق تبين أن الحجر إجراء لا معنى له؛ بل له آثار كارثية على صحة البشر وعلى اقتصاد الدول على السواء. فالخسائر الاقتصادية تتزايد يوماً بعد آخر وقد قدرت الأمم المتحدة، أنه يمكن فقدان ما يصل إلى 25 مليون وظيفة في الاضطرابات الاقتصادية من جراء الإغلاق القسري. وحذر خبراء في مجال الاقتصاد من أن الضربة التي يتعرض لها الاقتصاد العالمي، ستكون على الأرجح أسوأ من الأزمة المالية العالمية عام 2008.

ومن هنا، فإن عودة الحياة إلى طبيعتها هي الإجراء السليم الذي يجب أن تقدم عليه مختلف الدول، أما كورونا فإنه يبقى تفصيلاً بسيطاً في سيرورة طويلة من عمر الإنسان الذي يُخيّر بين المعاناة والألم، أو التعايش مع هذا الفيروس في كافة أرجاء العالم.

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