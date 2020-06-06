شكرا لقرائتكم خبر عن قرقاش: الخليج لن يعود كما كان وأزمة قطر لا تستحق التعليق والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكد الدكتور أنور بن محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية، أن الخليج لا يمكن أن يعود إلى ما كان عليه قبل أزمة قطر، مؤكداً أن دخول تلك الأزمة ذكراها الثالثة لا يستحق التعليق.
وقال أمس على «تويتر»: «لا أرى أن أزمة قطر في ذكراها الثالثة تستحق التعليق، افترقت المسارات وتغيّر الخليج ولا يمكن أن يعود إلى ما كان عليه».
وأضاف: «أسباب الأزمة معروفة، والحلّ كذلك معروف وسيأتي في أوانه. ولعل النصيحة الأفضل هي تجاهل وتجاوز التصعيد والعمل للمستقبل».
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