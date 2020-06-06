شكرا لقرائتكم خبر عن «كورونا»..دراسات متناقضة وأبحاث تثير الحيرة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تحقيق:إيمان عبدالله آل علي

مئات الأخبار التي تنشر يومياً حول فيروس كورونا، وعشرات الدراسات التي تثبت معلومة وتنفي أخرى، وتناقضات مستمرة بين اليوم والأمس عن «كوفيد 19»، لتطل علينا دراسة تثبت جدوى عقار معين وتبث الأمل في النفوس، وبعد تجارب سريرية تدفن تلك الآمال.

منظمة الصحة العالمية تثبت أن الفيروس يبقى على الأسطح، لتروج إحدى الدول أن الفيروس لا يبقى عليها، وجهات صحية عالمية أثبتت أمراً ما في بداية الأزمة ولاحقاً غيرت ما قالته.

العديد من التناقضات التي نشهدها يومياً وتكون مدعمة بدراسات وأبحاث طبية وليست مجرد شائعات، فما السبب خلف كل تلك التناقضات؟ وأين الأبحاث والعلم والدراسات في كل هذا؟ وأين التجارة والأغراض الأخرى؟ وما موقف عامة الناس من كل تلك التناقضات؟

مئات التحليلات والتقارير المدعمة بأبحاث نشرت، ولكن لم يعد القارئ يعي أي هذه الأخبار والتحليلات يصدق، وأيها مجرد معلومات روجت لأغراض أخرى بعيدة عن صحة الإنسان.

في التحقيق الآتي يناقش الخبراء هذه المسألة:



العديد من التساؤلات



أكدت مجموعة من الأفراد أن الزخم الكبير في أخبار كورونا بات يؤثر بشكل سلبي في المجتمع، خاصة تلك التناقضات التي تروج في معظم المواقع والحسابات الإخبارية، وتتمثل في الإعلان عن دراسة أجنبية غير موثقة تروج لادعاء غير صحيح، وتثير تلك المنشورات العديد من التساؤلات في أذهان الناس، وقد تزعزع ثقتهم بالجهات الصحية العالمية والمحلية.

وقال محمد علي إن هناك معلومات ظهرت مؤخراً تثبت عكس ما روج له في بداية تفشي الوباء، كارتداء الكمامات، ولكن هذا أمر واقعي خاصة أن الفيروس مستجد، ولكن اللغط الكبير في أن كورونا بكتيريا وليس فيروساً، ونشر هذه المعلومة في حسابات محلية، فهذه ظاهرة غير صحية تثير الرعب في نفوس الناس، وتفقدهم الثقة في الجهات الصحية، فهل يعقل أن العلماء غير قادرين على التمييز بين بكتيريا وفيروس طوال تلك الفترة؟



تناقض يُربك المجتمع



واعتبرت روضة الفلاسي أن تناقض المعلومات بين اليوم والأمس في ما يخص كورونا، يُربك المجتمع، فنسمع دولاً تقول إن الفيروس لا يبقى على الأسطح، وأخرى تؤكد بقاءه عليها، ودول تشجع شعوبها على عدم ارتداء الكمامات وأخرى تخالفهم إن لم يرتدوها، وهذا التناقض بين المعلومات يجعل المجتمعات تائهة، خاصة أن الفيروس واحد في كل العالم، وأعراضه وأضراره متشابهة، فلماذا الاختلاف بين دولة وأخرى؟ وأيضاً الجهات الصحية العالمية تختلف آراؤها بين فترة وأخرى.

المعلومات الطبية الصحيحة

ويرى راشد الملا، أن الاختلاف بين المعلومات أمر طبيعي؛ لأن الدراسات والأبحاث مستمرة، وكل يوم هناك اكتشاف جديد في ما يخص الفيروس، ولكن على الإعلام والحسابات الإخبارية وكافة أفراد المجتمع نشر المعلومات الطبية الصحيحة، والتأكد من مصدر المعلومة قبل النشر، وعدم نشر كل الدراسات التي يروج لها، فهناك دراسات غير منطقية ولا تستند إلى دليل علمي.



تناقضات غير المتخصصين



وأكد د. عادل السجواني عضو الفريق الوطني للتوعية بفيروس كورونا، أن الفيروس جديد ولم تعرفه البشرية سابقاً، وبالتالي هناك اختلاف في المعلومات، فالدراسات مستمرة حوله، ويومياً هناك معلومات جديدة يتعلمها الأطباء والمجتمع حول هذا الوباء، وتجرى الأبحاث باستمرار من قبل العلماء والباحثين، ونتعلم أشياء جديدة حول الفيروس وهذا أمر طبيعي.

وقال: «هذا الأمر لا يستدعي من المجتمع التوقف عن العمل، وبالتالي معظم الدول كان لديها استشراف للمستقبل وتتأقلم مع «الجائحات والوبائيات»، ولكن تحدث أحياناً بعض الفيروسات تكون غير متوقعة، وبالتالي من المهم استقاء المعلومات من المصادر الرسمية، وللأسف هناك بعض المغالطات في مواقع التواصل الاجتماعي حول الفيروس ومستجداته وطرق الوقاية منه».

وأكد أن ما يحدث ليس تناقضاً في المعلومات، ولكن نتعلم الجديد في ما يخص الفيروس، ودراسات جديدة تثبت عكس ما أعلن سابقاً، وكلما زادت حجم الدراسات ومدتها زادت المعلومات والحقائق حوله.

وأوضح أن هناك نوعين من التناقضات، أحدهما لا نعتبره تناقضات وإنما تغيراً في المعلومات نتيجة الدراسات والأبحاث المكثفة، وهذا يتطلب توعية المجتمع بشكل يومي مستمر بالنتائج الجديدة وتعريفهم بالمعلومات الجديدة من قبل المتخصصين، أما التناقض الآخر الصادر من غير المتخصصين الذين ينشرون معلومات وادعاءات غير صحيحة، فهو أن الفيروس مؤامرة، وهنا تحدث تناقضات بين أهل الاختصاص وغير المختصين، والمجتمع، وإذا كانت التوعية ضعيفة، فالمجتمع يصدق تناقضات غير المتخصصين.

وأكد أن بروتوكول العلاج المتبع لا يخضع لتناقض المعلومات، وإنما يخضع لتحديثات الدراسات، ويمكن أن تثبت الدراسة فاعلية دواء في الأسبوعين الأولين من التجربة، ومع مزيد من الدراسات يتم إثبات عكس ذلك، وفي مرحلة الوباء، فإن أي دواء يتم اعتماده ويحصل على مأمونية الاستخدام، يتم استخدامه للمرضى ومع الوقت يتم تجريبه، وفي حال نجاحه يتم الاستمرار في استخدامه.

وأوضح أن المغالطة الأخيرة التي روجتها إحدى الدول، بأن كورونا بكتيريا وليس فيروساً غير حقيقية، فهو فيروس وموجود في المختبرات وتتم دراسته وتحليل جيناته، وليس شيئاً مجهولاً، لافتاً إلى أنه من الضروري أن يكون الأطباء على علم بكافة التحديثات والدراسات العالمية والمحلية، ويوعّون المجتمع بشكل مستمر.

وقال إن هناك تذمراً من أفراد المجتمع على وسائل التواصل الاجتماعي حول اختلاف المعلومات، وللأسف كثير من الناس غير متخصصين يحاولون ارتداء رداء المختص وينشرون معلومات خاطئة، وبالتالي يتشتت مستخدمو تلك المواقع، خاصة إن كانت المعلومات صادرة من مؤثرين في التواصل، وبالتالي فإن متابعيهم يصدقونهم، وهذا يؤثر بشكل سلبي في المجتمع، وننصح المجتمع بالاستماع للمتخصصين فقط.

وعن أبرز التناقضات، قال: «يدعون أن الشخص يصاب ب«كوفيد 19» مرتين بعد التعافي، وهذا غير صحيح، ولا يوجد دليل على أنه مصنع في المختبرات، ونظرية المؤامرة لم تثبت، ونحن نتبع الدلائل العلمية».



واقع البحث العلمي

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وأكدت د. مريم مطر طبيبة وعالمة جينات، أن الفيروس ليس مصنعاً في المختبر وأثبت ذلك، وهذا اللغط في المعلومات لا يعتبر من التناقضات، وإنما من واقع البحث العلمي، وهناك وجهات نظر مختلفة ولكنها مبنية على قواعد أساسية، وحتى ندحض اللغط لابد من إجراء الأبحاث ومتابعة وتحقيق للمعطيات الموجودة، أما الخوف الكبير واللغط الحاصل نتيجة رواج تلك المعلومات، فغير صحيح.

وقالت: «كمية المعلومات زائدة، ولا تعطي الإنسان الفرصة للتفكير في تلك الحقائق، وبالتالي ما نمر به هو مرحلة طبيعية، بسبب توفر المعلومات الهائلة التي لا تعطي فرصة للعقل الإنساني لاستيعابها، ولقدرات الفرد للتمكن منها، ووجود تلك المعلومات في الشبكة الإلكترونية أمام الجميع، أسهم في حدوث هذا اللغط وهذا أمر طبيعي، خاصة إن لم تكن تصدر من أهل الاختصاص، والمطلوب منا ليس مهاجمة المعلومات؛ بل حماية أنفسنا من خلال استقاء المعلومات من المصادر الرسمية والمراجع العالمية المعتمدة، وعلى أفراد المجتمع التحقق من المعلومة قبل نشرها».



إجراء طبيعي

وقال د. سهيل الركن رئيس لجنة أخلاقيات الأبحاث في هيئة الصحة في دبي، إن تطوير علاج الفيروسات يحتاج لسنوات في العادة، وهذا أمر طبيعي، وما يشهده العالم كل يوم بإعلان حصول على لقاح وتجريب آخر، إجراء طبيعي في علم الأبحاث الطبية.

وأكد أن وجود الشائعات والمعلومات المغلوطة والمتعارضة يؤثر في أفراد المجتمع، وقد حرصت منظمة الصحة العامة على وضع معلومات دقيقة بكافة الإجراءات، لكنها لم تكن كافية لطمأنة شريحة كبيرة من المجتمع، مما أدى إلى ظهور بعض الأفكار المغلوطة وحتى ظهور بعض العلاجات الشعبية التي لم تثبت فاعليتها، وهذا من الأمور المتوقعة في مثل هذه الظروف التي تشكل ضغطاً نفسياً وفكرياً وبدنياً على كافة المجتمعات العالمية.

وأشار إلى أن ما قامت به الدولة من تنظيم الإحاطة الإعلامية بشكل مستمر وثابت للتعريف بأهم التحديثات، له دور كبير في توعية المجتمع وتعريفه بالحقائق والقضاء على اللغط والشائعات والتناقضات، وتعريفه بالتوصيات العالمية وهذا يساعد على تقليل المفاهيم المغلوطة بشأن هذه الجائحة.



تضارب الآراء وارد



وقالت إيمان راشد سيف مديرة إدارة التثقيف الصحي في المجلس الأعلى لشؤون الأسرة، إن كثرة الأخبار والمصادر الإخبارية، خاصة من مصادر غير رسمية وموثقة، تسهم في خلق التناقضات بين المعلومات الطبية الصحيحة والأخرى غير الصحيحة، فضلاً عن تدخل أفراد من غير أهل الاختصاص ونشر المعلومات بشكل واسع خاصة من طرف المشاهير، إضافة إلى أن كثرة الدراسات التي قد لا يتم نقلها للمجتمع بشكل صحيح عند إعادة صياغتها، وكثرة المغردين من غير المتخصصين في هذا المجال، وظهور أشخاص في مواقع التواصل الاجتماعي التي باتت أسرع الوسائل لانتشار الأخبار والمعلومات، أدى إلى تناقض المعلومات بين المتخصصين وبعض المغردين ومشهوري التواصل الاجتماعي؛ لذا يجب على كل شخص التأكد من المعلومة ومراجعة المصادر والتوجه للمنصات المعروفة في الدولة، مثل وزارة الصحة للتأكد من صحة الأخبار قبل نشرها وتداولها.

وعن أثر مثل تلك التناقضات في المجتمع، قالت: «نشر الخوف والذعر بين الناس، قد يكون له تأثير في جهود الدولة في مكافحة انتشار الفيروس بسبب هذه التناقضات والتهاون في الإجراءات الاحترازية، وهذا النوع من التناقض قد يسبب تشويشاً وارتباكاً لدى أفراد المجتمع، مما قد يؤثر في فهم المعلومة بشكل خاطئ، وبالتالي ممارسة السلوكيات غير الصحيحة قد يؤثر سلباً في المستوى الصحي لدى المجتمع».

وأكدت أن تضارب الآراء وارد؛ كون الجائحة جديدة وتحتاج لوقت طويل لفهم طبيعتها وطبيعة انتشارها وتكوينها وتأثيرها، وكافة الجهات المختصة والمنظمات تعمل جاهدة؛ لذلك من الطبيعي أن يكون هناك تباين في التوصيات إلى حين الانتهاء من هذه المرحلة، ولكن بوجه عام، على الفرد أن يتبع كل ما يوصى به من قبل الجهات المختصة والمعتمدة محلياً؛ كونها أيضاً تقوم بتطبيق التوصيات الدولية لتقليل المخاطر وفرص الانتشار بين الأصحاء.

وعن أبرز التناقضات التي رصدتها منذ بدء أزمة كورونا، قالت: «استخدام الكمامات والقفازات من عدمه، والأدوية العلاجية المتاحة في الوقت الحالي، والأغذية الواجب تناولها أو تجنبها، والأعراض الشائعة للمرض، وطرق الانتشار المحتملة، وفترة بقاء الفيروس على الأسطح المختلفة، ومسافة الأمان بين فرد وآخر أثناء التباعد الجسدي، وأن كورونا مصنع في المختبرات وليس طبيعياً، وقد لا تكون هذه المعلومة مفيدة في الوقت الحالي كون الفيروس موجوداً وواسع الانتشار. ما يتوجب التركيز عليه خلال هذه الفترة هو طرق الوقاية ونمط الحياة الذي يجب علينا اتباعه في الوقت الحالي، واكتشاف العلاج واللقاح المناسبين لمواجهة هذا الفيروس».



الذعر والفوضى



وأكد دكتور سوكانت باجاديا، أخصائي أمراض الرئة، أنه بما أن هذا الفيروس جديد، فإن الناس يائسون من الحصول على المعلومات. ستنتج عن ذلك نتائج مقبولة وغير مقبولة. فقط بعد التطبيق العملي في الحياة الواقعية، يمكن التأكد من صحتها أو خطئها، وسيقل تواتر المعلومات المتناقضة مع تحسن فهم هذا الفيروس. وقال: «من الواضح أنه سيكون هناك كثير من الذعر والفوضى. ولكن يمكن أن يكون ذلك إيجابياً إذا تقدمت السلطات الحكومية ذات الصلة فوراً لتصنيف هذه المعلومات على أنها صحيحة أو خاطئة أو قيد التحقيق بشكل متكرر، وفعلياً تم تغيير بروتوكول العلاج بشكل متكرر خلال فترة الوباء، مع توفر معلومات جديدة».



نتائج كارثية



أكد جورديب سينج دهات، كبير المسؤولين الطبيين في شركة «بيورهيلث» أن سبب تناقض المعلومات التي نشهدها بشكل يومي في ما يخص «كوفيد 19»، يكمن في الانتشار الهائل لوسائل التواصل الاجتماعي في يومنا هذا.

فهي كما تعد من الأدوات المفيدة والقيمة، فإنها تحتوي أيضاً على كثير من المغالطات والمعلومات الخطرة من الناحية الصحية المتعلقة بالفيروس؛ لذا من المهم تحري دقة المعلومات عبر ضمان توافقها مع توجيهات وتعليمات الجهات الصحية المعنية في الدولة. وقال: «قد ينطوي تأثير هذه التناقضات على نتائج كارثية تتمثل في زيادة انتشار الفيروس على نطاق أوسع. ولذلك، قامت حكومة دولة الإمارات وسلطاتها وهيئاتها الصحية بإطلاق العديد من قنوات التواصل، في إطار جهودها الحثيثة لمكافحة الوباء وحماية الجمهور من المعلومات المضللة».