شكرا لقرائتكم خبر عن تأبين فلويد يمهد لتغيير النظام العدلي الأمريكي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - شارك المئات أول أمس الخميس، في منيابوليس في مراسم تأبين جورج فلويد الذي توفي أثناء قيام الشرطة بتوقيفه في قضية أشعلت تظاهرات واسعة في الولايات المتحدة والعالم، فيما تعهّد الناشط من أجل الحقوق المدنية آل شاربتون بأن الاحتجاجات ستتواصل إلى أن «نغيّر نظام العدالة بأكمله».

تواصل المسيرات المطالبة بالعدالة

وبينما اتسعت رقعة المسيرات المطالبة بالعدالة لجميع الأعراق لتصل إلى دول أخرى في العالم، شدد شاربتون على أن وفاة فلويد لن تذهب سدى. وقال القس البالغ 65 عاماً «حان الوقت لنقف باسم جورج ونقول أزيحوا ركبكم عن أعناقنا». وأضاف «غيّرت العالم يا جورج. سنواصل الكفاح يا جورج». وتابع «سنواصل إلى أن نبدّل نظام العدالة بأكمله».

وأعرب عضو الكونجرس الديمقراطي جون لويس، الذي شارك في الماضي في مسيرة مارتن لوثر كينج الابن لمكافحة الفصل العنصري في 1968، عن أمله في أن تمهّد وفاة فلويد ل«تغيير أكبر». وقال رمز الحقوق المدنية البالغ 80 عاماً لشبكة «سي بي إس» إن الاحتجاجات الحالية تبدو «أكبر بكثير وشاملة للجميع»

وباء العنصرية وراء الجريمة

وبعد المراسم، خرجت تظاهرات اتّسمت معظمها بالسلمية في مدن عدة. ففي نيويورك، احتشد الآلاف على جسر بروكلين بينما تم رفع حظر التجول في واشنطن ولوس أنجليس وسياتل وتراجع عدد الحشود.

وتعهّد محامي فلويد أمام المعزّين بجلب العدالة للأسود البالغ 46 عاماً والذي توفي أثناء توقيفه في 25 مايو عندما جثا شرطي أبيض البشرة بركبته على عنقه لنحو تسع دقائق. وقال المحامي بنجامن كرامب، «لم يكن الوباء الناجم عن فيروس كورونا هو ما قتل جورج فلويد، بل كان وباء آخر هو وباء العنصرية والتمييز».

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ووقف الحشد بصمت لثماني دقائق و46 ثانية -- هي المدة ذاتها التي قضاها الشرطي ديريك شوفين وركبته على عنق فلويد، في مشهد تم تصويره بالفيديو وانتشر بشكل واسع على الإنترنت.

وأقيمت مراسم تكريم لفلويد كذلك في نيويورك حضرها الآلاف بمن فيهم شقيقه تيرنس. وكتب على إحدى اللافتات «صمت البيض عنف» بينما قالت أخرى «فلتجعلوا أمريكا غير معيبة من جديد».

وتم تسجيل عمليات توقيف في مانهاتن بعد دخول موعد حظر التجول حيّز التنفيذ، بينما أثار شرطي دفع متظاهراً مسناً إلى الأرض في مدينة بوفالو غضباً واسعاً فيما انتشر تسجيل مصوّر للحادثة على الإنترنت. وأفاد بيان للشرطة أن الرجل الذي بدا أنه فقد وعيه وكان ينزف بشدة من أذنه «تعثّر وسقط أرضاً». بينما تم فتح تحقيق داخلي بشأن عناصر الشرطة المتورطين في الحادثة.

تداعيات سياسية للحادثة

سياسياً، كشفت السناتورة الجمهورية عن ألاسكا، ليزا موركوسكي أنها «تواجه صعوبة» في تحديد إن كان عليها دعم إعادة انتخاب مرشح حزبها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في انتخابات نوفمبر. وقالت موركوسكي إن ترددها جاء بعد تصريحات جيمس ماتيس، وزير الدفاع السابق في عهد ترامب، والذي انتقد قبل يوم الرئيس «الذي يحاول تقسيمنا». وأفادت الصحفيين «أعتقد أن تصريحات الجنرال ماتيس كانت حقيقية وصادقة وضرورية ومستحقة».

ورفعت مجموعات في المجتمع المدني الأمريكي دعوى ضد ترامب الخميس بعدما أطلقت قوات الأمن رذاذ الفلفل وقنابل الغاز لتفريق المتظاهرين السلميين خارج البيت الأبيض قبل أن يتوجه الرئيس إلى كنيسة لالتقاط صور له مطلع الأسبوع.

(وكالات)