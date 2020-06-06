فرنسا تعلن السيطرة على «الجائحة» وانتكاسة في البرازيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت السلطات الفرنسية أمس الجمعة، أنها باتت «تسيطر» على فيروس كورونا المستجد في البلاد، في مؤشر على ما يحدث في أوروبا التي تواصل فتح حدودها شيئاً فشيئاً، فيما أصبحت البرازيل الواقعة في أمريكا اللاتينية البؤرة الجديدة للوباء، وهي ثالث دولة تسجل أعلى وفيات جراء «كوفيد 19» في العالم.

وأعلن رئيس المجلس العلمي في فرنسا البروفسور جان فرنسوا ديلفريسي أن «الفيروس لا يزال موجوداً وخصوصاً في بعض المناطق، لكن انتشاره بطيء». وأضاف: «بعدما كان لدينا عشرات آلاف الحالات تقريباً، ما يقارب 80 ألف حالة جديدة يومياً في مطلع مارس قبل العزل، نعتبر الآن أنها باتت حوالي ألف حالة تقريباً».

ويُفترض أن يعيد قصر فيرساي؛ أحد المواقع الأكثر ارتياداً في العالم، فتح أبوابه اليوم السبت، مع فرض وضع كمامة وعدد زوار محدود، بعد أكثر من 82 يوماً من العزل.

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وفي أوروبا، يتواصل الاستئناف التدريجي لتنقل الأشخاص مع اقتراب الموسم الصيفي، حيث فتحت تشيكيا حدودها مع النمسا وألمانيا، قبل عشرة أيام من الموعد المحدد سابقاً. وسيُسمح باستئناف الرحلات إلى المجر أيضاً.

وقررت سويسرا إعادة فتح حدودها قبل الموعد المحدد في السابق، مع كافة دول الاتحاد الأوروبي في 15 يونيو، في إجراء طالبت به إيطاليا. وأعلنت الحكومة الإيرلندية تسريع وتيرة تخفيف إجراءات العزل المفروضة منذ أواخر مارس، بعد التقدم المحرز في إطار مكافحة الوباء. وأشارت إلى أنها ستخفف بدءاً من الاثنين، بعض القيود خصوصاً مع إعادة فتح المتاجر الواقعة خارج المراكز التجارية، وأنها تتوقع إنهاء القيود على التنقل داخل البلاد اعتباراً من 29 يونيو.

كما أعلن وزير الصحة الإسباني سالفادور إيلا تخفيف القيود المفروضة لاحتواء الفيروس في مدريد وبرشلونة اعتباراً من الأسبوع المقبل. وبدءاً من الاثنين سيتمكن الأطفال من اللعب في الخارج في أي وقت من اليوم، وليس في فترات زمنية محددة.

لكن البرازيل التي تعد 212 مليون نسمة باتت خلف الولايات المتحدة وبريطانيا، لكنها تتقدم على إيطاليا، لتصبح ثالث دولة أكثر تضرراً بالوباء في العالم. وأعلنت وزارة الصحة البرازيلية عن أكثر من 34 ألف وفاة بكورونا، مع تسجيل رقم قياسي جديد من الوفيات اليومية بلغ 1473، غير أن المجتمع العلمي في البرازيل يعتبر هذه الأرقام أقل بكثير من الواقع. (وكالات)