تظاهرات في الضفة ضد الاحتلال و«الضم» و«صفقة القرن»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دخل الفلسطينيون في مواجهات مع قوات الاحتلال «الإسرائيلي» خلال تظاهرات في عدة مدن بالضفة الغربية المحتلة، أمس الجمعة، ضد خطة الاحتلال ضم أجزاء منها، وضد الخطة الأمريكية المسماة «صفقة القرن»، واصيب العشرات منهم بالرصاص والاختناق بقنابل الغاز، فيما أطلق عشرات الأطفال الفلسطينيين في قطاع غزة طائرات ورقية، إحياء للذكرى 53 لنكسة 1967.

وشارك مئات الفلسطينيين في مسيرة في مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية، رافعين الأعلام الفلسطينية. وهتف المتظاهرون «لا للضم» و«يسقط الاحتلال». وفي طوباس شمال الضفة، شاركت أعداد كبيرة من الفلسطينيين في تظاهرة تخللتها صدامات ألقت خلالها قوات الاحتلال قنابل الغاز المسيل للدموع وأطلقت عيارات مطاطية. وأصيب أحد المتظاهرين الفلسطينيين برصاص مطاطي في الرأس، حسبما ذكرت منظمة الهلال الأحمر الفلسطيني التي أوضحت أنه تم نقله إلى المستشفى. وفي طولكرم شمال الضفة أيضاً، تظاهر مئات الفلسطينيين رافعين العلم الفلسطيني عند حاجز جبارة العسكري الذي يفصل المدينة عن المناطق المحتلة عام 1948. وقد رددوا هتافات ضد الاستيطان وضم غور الأردن. ومنع جيش الاحتلال المتظاهرين من الاقتراب من الحاجز وألقى باتجاههم قنابل الغاز المسيل للدموع وأخرى صوتية. وذكر منسق القوى الوطنية والإسلامية بمدينة رام الله أنه يجري ترتيب تظاهرة مركزية لإحياء ذكرى «النكسة» يوم الاثنين المقبل في وسط مدينة رام لله. وفي قطاع غزة، قام الأطفال بإطلاق طائراتهم الورقية من على أسطح منازلهم، حفاظاً على التباعد الاجتماعي، ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد. وتأتي المبادرة بتنظيم من مؤسسة تامر للتعليم المجتمعي (غير حكومية). وقال منسق المبادرة، إيهاب الغرباوي، إن الأخيرة «تأتي للتعبير عن حق الفلسطينيين في الحركة والتنقل والحياة كباقي شعوب العالم، ورفع الحصار عن قطاع غزة». وأضاف أن «المبادرة تأتي للتذكير بالحقوق المسلوبة من الفلسطينيين، وتسليط الضوء على قضيته المركزية». ولفت إلى أن الطائرات الورقية تحمل رسالة الحرية والأمل لشعبنا الفلسطيني الذي يعيش تحت الاحتلال.

في غضون ذلك، قال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، صائب عريقات، إن القيادة الفلسطينية اتخذت خطوات كفيلة «لجعل الاحتلال يدفع ثمن احتلاله طوال 53 عاماً على حساب الشعب الفلسطيني». وأضاف عريقات، في بيان بمناسبة الذكرى ال53 لنكسة حزيران عام 1967، أن السلطة الفلسطينية ألغت الاتفاقات التي تنصلت منها «إسرائيل»، «وألغتها عملياً بفرض الوقائع على الأرض بقوة الاحتلال، وحملتها مسؤولياتها كافة استناداً إلى القانون الدولي وبخاصة اتفاقية جنيف الرابعة». وشدد على أن القيادة الفلسطينية «كثفت من حملتها السياسية والقانونية والدبلوماسية لجعل المجتمع الدولي ينخرط في إنفاذ قرارات الشرعية الدولية وتطبيق القانون الدولي»، واعتبر عريقات أن الأهمية التاريخية لذكرى النكسة «يجب أن تشكل حافزاً للمجتمع الدولي لترجمة مواقفه الرافضة لمخططات الضم «الإسرائيلية» غير القانونية إلى إجراءات وخطوات عملية وملموسة تبدأ بمساءلته والاعتراف بدولة فلسطين». وتابع قائلاً إن المجتمع الدولي يواجه خياراً واحداً اليوم «إما تمكين شعبنا من ممارسة حقه في تقرير المصير وإما إبقاء المنطقة أسيرة لدوامة الفوضى والعنف».(وكالات)