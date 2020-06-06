علي الأحمد مندوباً دائماً للإمارات لدى «اليونيسكو»



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قدَّم علي عبد الله الأحمد سفير الإمارات العربية المتحدة لدى جمهورية فرنسا أوراق اعتماده مندوباً دائماً للدولة لدى منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة «اليونيسكو»، إلى المديرة العامة للمنظمة، أودراي أزولاي، في مقر المنظمة بالعاصمة الفرنسية باريس.

وبحث علي الأحمد مع المديرة العامة «لليونيسكو» العلاقات الثنائية المميزة بين الجانبين، والخطط المستقبلية في ظل المشاريع المشتركة التي يجري تنفيذها.

وقالت نورة بنت محمد الكعبي وزيرة الثقافة وتنمية المعرفة، رئيسة اللجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم، إن علي الأحمد يمتلك خبرة دبلوماسية واسعة، وتعيينه مندوباً دائماً لدولة الإمارات لدى «اليونيسكو» من شأنه الإسهام في تقوية أواصر العلاقات مع المنظمة، والدول الأعضاء، وتعزيز الحضور الثقافي للدولة في المنظمات العالمية، وإبراز الدور المحوري الذي تلعبه الإمارات من خلال برامج الدعم والتمويل المقدمة للعديد من المشاريع الثقافية، والتراثية، والإبداعية.

وأضافت الكعبي: «عكس فوز الإمارات بعضوية المجلس التنفيذي في «اليونيسكو» في نوفمبر/‏ تشرين الثاني الماضي، ثقة المجتمع الدولي بالجهود التي تقودها الدولة في المجالات الثقافية، والتربوية، والعلمية.. ولدينا خطة واضحة وطموحة سنعمل على تحقيقها من خلال تعزيز قنوات التواصل مع الدول الأعضاء في المجلس التنفيذي «لليونيسكو»».

من جانبه، قال علي الأحمد سفير الإمارات لدى فرنسا، المندوب الدائم للإمارات لدى منظمة اليونيسكو: «لدينا علاقات شراكة استراتيجية مع «اليونيسكو» في العديد من المجالات والمشاريع كان آخرها توقيع اتفاقية لإعادة إعمار كنيستي الساعة، والطاهرة، ومن قبله مشروع إعادة إعمار الجامع النوري، ومنارته الحدباء، وجائزة اليونيسكو- حمدان بن راشد آل مكتوم لمكافأة الممارسات والجهود المتميزة لتحسين أداء المعلمين».

وأضاف الأحمد: «تتشارك دولة الإمارات ومنظمة اليونيسكو القيم والمبادئ القائمة على ثقافة التسامح والتعايش، وصون التراث الثقافي الإنساني في جميع أنحاء العالم.. سنعمل مع الدول الأعضاء على توسيع آفاق التعاون الدولي، وتفعيل الحوار العالمي مع شركائنا، وأصدقائنا في المنظمة».

(وام)