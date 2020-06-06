الاحتجاجات اللبنانية إلى الساحات اليوم للمطالبة بحكومة مستقلة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بيروت ”الخليج 365”:

اعتبر الرئيس اللبناني ميشال عون، خلال استقباله وفد «الهيئة اللبنانية للإنقاذ»، أمس الجمعة، أن أول خطوة لإنقاذ لبنان تكون بمكافحة الفساد عبر نص القوانين والتشريعات التي تسهل ملاحقة الفاسدين، أيّاً كانوا، مجدداً دعوته إلى الإسراع في اعتماد الاقتصاد المنتج بدل الريعي؛ لأنه لا يمكن دعم العملة الوطنية بالديون بل بالإنتاج، في وقت تجددت التحركات والاحتجاجات الشعبية المتنقلة بزخم؛ للمطالبة بتشكيل حكومة مستقلة، وإجراء انتخابات مبكرة.

وشهد يوم، أمس الجمعة، قيام عدد من ناشطي «الحراك الشعبي» في طرابلس باعتصام أمام قصر العدل، رفع خلاله المحتجون لافتات استنكرت توقيف الناشطين، وطالبت بحبس الفاسدين، كما أطلقوا هتافات تدعو للإفراج عن الناشط ربيع الزين، وذلك وسط تدابير أمنية مشددة اتخذتها عناصر قوى الأمن الداخلي أمام قصر العدل ومحيطه. ودعا المحتجون القضاء إلى فتح ملفات الفساد، واسترداد الأموال المنهوبة، عوضاً عن توقيف الناشطين الذين يطالبون بالعدالة ودولة القانون.

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كما نفّذ ناشطون اعتصاماً عقب صلاة الجمعة أمام مدخل سرايا طرابلس، مرددين هتافات ضد الفاسدين وضد توقيف ربيع الزين، في ظل انتشار لقوى الأمن في محيط السراي، وقطعِ عناصر ومتطوعي الدفاع المدني الطريق أمام وزارة الداخلية في بيروت لليوم الثاني على التوالي، بعدما باتوا ليلتهم على الرصيف المقابل للوزارة. وأكدوا أنهم مستمرون في الاعتصام، ويصرون على مقابلة وزير الداخلية محمد فهمي؛ لشرح مطالبهم، وقضية تثبيتهم المزمنة، والسعي لإنصافهم وإعطائهم حقوقهم. ومن المتوقع أن تعود الاحتجاجات اليوم إلى الشارع بزخم وقوة، عبر تظاهرة مليونية حاشدة، بعدما انطلقت في 17 أكتوبر/تشرين الأوّل الماضي، وتوقفت في استراحة متقطعة، وأعطت الحكومة هدنة لمئة يوم، ليُسهم فيروس «كورونا» في توقفها؛ حيث ينتظر أن تعود التظاهرات كما أعلنت تنسيقيات الثورة في محطة جديدة وشاملة اليوم، بدءاً من ساحتي الشهداء ورياض الصلح وسط بيروت. وفيما أعلن حراك صيدا العودة إلى التظاهر والاعتصام في الساحات بدءاً من يوم أمس، أعلن حراك عكار في بيان مشاركته في تظاهرة اليوم السبت، داعياً إلى المشاركة الكثيفة «لتأكيد استمرار التحرك» وإسقاط المنظومة الفاسدة، وكف يدها عن المؤسسات، بينما علّق العسكريون المتقاعدون المشاركة، ونفت لجنة العسكريين المتقاعدين في التيار «الوطني الحر» كل الأخبار عن دعوتها للمشاركة في التظاهرات وسط بيروت اليوم.

كما أعلن ضباط الحراك الشعبي وقوفهم ومشاركتهم في الحشد الكبير، وقالوا في بيان: لم نعتد مغادرة الساحات، فإلى اليوم الموعود.. متسلحين بسلميتنا، مناضلين في سبيل الدفاع عن حقوقنا تحت سقف القانون.

وكان ناشطون من «مجموعة الشعب يريد إصلاح النظام» وهم المحامون: حسن بزي، هيثم عزو، جاد طعمة، جوزيف وانيس، بيار الجميل، فرنسواز كامل، باسل عباس، والصحفي جوي حداد، قد تقدموا أمس بشكوى مباشرة أمام القاضي المنفرد الجزائي في بيروت ضد حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، حيث تتضمن الشكوى جرائم: النيل من مكانة الدولة المالية، الإخلال بالواجبات الوظيفية، إهمال وتقصير وظيفي، استثمار وظيفة عامة واقتراف الغش والخطأ الجسيم في إدارة مال تابع لشخص عام.