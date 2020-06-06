وسائل التواصل ملجأ الأطفال في زمن «كورونا»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - جيهان شعيب

فرضت كورونا منطقها على جوانب الحياة منذ اجتياحها الأجواء، فجاءت الإجراءات الوقائية والاحترازية حاسمة، وسريعة، لمواجهة الوباء الخطر، دون استفحال الإصابات والوفيات. وكانت مطالبة الجهات المختصة والمعنية للجميع بالبقاء في المنازل خطوة أولى لمواجهة الفيروس المؤذي، والحيلولة دون انتشاره، فيما لم يكن أمام الأبناء القابعين فى البيوت، سوى الانغماس في التعاطي مع وسائل التواصل الاجتماعي، لتمضية الوقت المتسع أمامهم في زمن كورونا، فيما غاب انتباه بعض الأسر عن مراقبة ما يتابعه الابن، ويتعامل ويتواصل معه.

من هنا وحتى لا نعود لنقطة الصفر في التوجيه لخطورة وسائل التواصل الاجتماعي على الأبناء، دون متابعة، ورقابة، وتقنين، جاءت الآراء:

استهل جاسم المازمي رئيس مجلس أولياء أمور الطلبة في الشارقة رأيه بالقول: أصبحت وسائل التواصل التكنولوجية الحديثة جزءاًَ لا يتجزأ من حياتنا اليومية، بل باتت تشغل جل وقتنا ووقت أبنائنا.

وقبل أن تلقي جائحة كورونا بظلالها على المجتمع، كانت الجهات التوعوية تنذر وتحذر من مخاطر استخدام الأطفال وسائل التواصل الاجتماعي، كونها لا تقتصر على برامج مثل الواتساب وتويتر وانستجرام وفيسبوك، وإنما تطبيقات بعض الألعاب التي تعتمد على دخول مجموعة من اللاعبين، والحديث والتواصل مع بعضهم بعضاً، للتعارف والتقرب، بما يؤثر سلباً في الأطفال والمراهقين.

ومنذ أجبرت جائحة كورونا المجتمعات بأكملها على المكوث في البيوت خوفاً من الإصابة بفيروسها، او انتقال العدوى من الأشخاص المصابين، زاد خوف أولياء الامور على أبنائهم فألزموهم بالبقاء في البيوت، حتى أصبحت أبسط النزهات التي تعود الأطفال فيها الذهاب مع والديهم مثل البقالة أمراً مرفوضاً حفاظاً على سلامتهم، كما أصبح الأبناء يتلقون تعليمهم عن بعد، كل ذلك جعل الأطفال يشعرون بالملل ويبحثون عن عالمهم الخاص بهم عبر وسائل التواصل الاجتماعي والافتراضي.

سلاح ذو حدين

بقاء الأطفال لساعات أمام الألواح الذكية والإبحار في هذا العالم الافتراضي، يجعلهم يحتكون بأشياء إيجابية وسلبية على حد سواء، وما يزيد الطين بلة هو عدم متابعة ومراقبة بعض أولياء الامور لأبنائهم وعدم سؤالهم عما يتابعونه، أو مع من يتحدثون من خلال هذه الشبكة العنكبوتية.

وسائل التواصل الاجتماعي سلاح ذو حدين للكبير والصغير، ولكنها أكثر سلبية للأطفال وذلك لعدم قدرتهم على تمييز ما هو صالح وطالح، لذلك قام مجلس أولياء أمور الطلبة والطالبات بالشارقة ببث بعض الرسائل الإيجابية، والتوجيهات، والإرشادات الدورية عبر مقاطع فيديو من خلال حسابات المجلس الرسمية منذ بداية أزمة كورونا، لتشجيع أولياء الأمور على استغلال أوقات فراغ أبنائهم بما يفيدهم.

ومن جملة مقاطع الفيديو المفيدة التي قام المجلس ببثها، تقديم أفكار إبداعية للأبناء للاستثمار الأمثل للوقت في البيت مع العائلة، إلى جانب مجموعة أفكار لخلق المرح، والحركة، والنشاط والمتعة، وذلك بتخصيص ركن للألعاب في المنزل بطريقة سهلة، وبسيطة للأبناء بمشاركة أولياء أمورهم.

زيادة الحرص

محمد راشد رشود رئيس مجلس أولياء أمور الطلبة والطالبات في مدينة دبا الحصن التابع لمجلس الشارقة للتعليم، يؤكد أن الوباء العالمي الخبيث فرض على الجميع حظراً ضمن إجراءات وقائية واحترازية هدفها تأمينهم، مع أهمية تقيد الجميع بتعليمات الحظر التي تقول: «خلك بالبيت».

وجاء قوله: إن التواجد في البيت بسبب جائحة كورونا، ولّد فراغاً لدى الأطفال والشباب، والفتيات من المراهقين، ما جعل البقاء بين أربعة جدران ولفترات طويلة مشكلة تواجه أصحاب هذا العمر الخطير، الذين لم يكن أمامهم سوى المكوث أمام الأجهزة الإلكترونية، والتعامل دون تردد مع وسائل التواصل بكل ما فيها من منافع ومخاطر.

وبالطبع فمنافع التواصل يعرفها الجميع فهي وسيلة للاطمئنان على الأهل والأصدقاء والزملاء، وتبادل المعلومات والمعارف، لكن هناك مخاطر وراء البقاء الطويل أمام شاشات الأجهزة الثابتة والمحمولة على حد سواء، منها أن الصغار قد يتعرضون للاحتيال، والابتزاز، والتنمر من أصحاب النفوس الضعيفة، حيث يصبحون فريسة سهلة لذلك.

ومن هنا ومن أجل أمن وسلامة الجميع ندعو الآباء والأمهات إلى أهمية الانتباه للأبناء، داخل المنازل ومتابعتهم أثناء تعاملهم مع أجهزتهم الإلكترونية، مع ضرورة عدم السماح لهم بالمكوث لساعات طويلة أمام هذه الأجهزة حتى لا يكونوا عرضة للابتزاز لأن أصحاب الشر متربصون بالفئات العمرية الصغيرة في كل مكان.

إن الأمر يحتاج منا جميعاً الى زيادة الحرص حتى لا يقع فلذات الأكباد ضحايا للجرائم الإلكترونية لاسيما التنمر، مع وجوب نصح الأبناء والبنات بعدم الدخول في تطبيقات ذكية غير معروفة أو مشبوهة في ظل هذه الأزمة، وندعو كل أولياء الأمور الى الجلوس مع أبنائهم في وقت الفراغ والتسلية، بتنفيذ المسابقات الترفيهية والثقافية، وتشجيعهم على ممارسة هواياتهم المفضلة كالرسم، والتشكيل، وقراءة القصص والكتب الثقافية وممارسة الرياضة في المنزل.

ومن المهم أن تراقب الأسر سلوكيات أبنائها، وتصرفاتهم، مع ضرورة إبلاغ الجهات المختصة في حال التعرض للابتزاز الإلكتروني، والنصب والاحتيال، فالوقاية خير من العلاج.

Advertisements

مفاهيم سليمة

ونبهت التربوية وحيدة عبدالعزيز الى أنه مع تفشي فيروس كورنا كان إغلاق رياض الأطفال والمدارس من أبرز القرارات التي اتخذت في الدولة لحماية الأطفال، رغم أن ذلك أدى الى تعاملهم لفترات أطول مع وسائل التواصل والألعاب الالكترونية، وهنا ومع زيادة المدة التي يقضيها الأطفال على الأجهزة الذكية، جاء تحذير الكثير من الأخصائيين من مخاطرها النفسية، والجسدية، والاجتماعية، ومن قولها: دور الأهل من الأهمية بمكان في ترسيخ مفاهيم سليمة عن كيفية استخدام هذه الوسائل، ونحن في دولة الإمارات تميزنا باستمرار التعلم عن بعد مما أفرد مساحة أكبر للأهالي لتواجدهم مع أطفالهم في هذه التجربة الرائعة، التي أتاحت لهم الفرصة للتعرف الى ميول وهوايات الأبناء، وترسيخها في توجيههم الى كيفية استخدام المنصات في ما يناسب هواياتهم ويفيدهم، خاصة أنه في ظل الظروف الراهنة بادرت المكتبات العامة في الدولة وخارجها بتحويل محتوياتها من القصص والكتب إلكترونياً، ما ساهم في وجود منصات يستفيد منها الأطفال.

وأيضاً المؤسسات المعنية ببرامج الأطفال أصبح لها وجود في منصات وسائل التواصل، وعملت على تقديم الورش، والدورات العلمية، والثقافية والجلسات القرائية، الى جانب وجود منصات للأفلام الترفيهيه للأطفال. وبشكل عام على الأهالي التخطيط، وتوسيع المعرفة لدى الأطفال في التصفح الإلكتروني المفيد، وممارسة أنشطة متنوعة تخفف من إدمان الأبناء للأجهزة الذكية، والتي من واجب الوالدين مراقبتها، والتنبه لها، مع التقليل من فترات جلوسهم أمامها، وقصر ذلك على فترة التعلم عن بعد الذي تقدمه الدولة، أو لمتابعة البرامج والأفلام الوثائقية والتعليمية، وتخصيص أنشطة أخرى تبعدهم عن إدمان وسائل التواصل الاجتماعي، يمكن أن يمارسوها في المنازل بمشاركة أفراد أسرهم، وتطور قدراتهم مثل القراءة، أو ممارسة الرياضة، أو المساعدة في الأعمال المنزلية مثل الزراعة وغيرها من الأنشطة، فالمسؤولية والدور الأكبر في حماية الأطفال من الوقوع في براثن الألعاب الإلكترونية، ووسائل التواصل، تقع على عاتق الوالدين، فصغارنا أمانة في منازلنا، يجب توجهيهم، ورعايتهم، وحمايتهم.

واجب ضروري

ويرى المستشار علي نابودة أنه في ظل جلوس الأبناء في البيت، مع عدم وجود برامج لتطوير المهارات، لجأ منهم إلى استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، والدخول إلى مواقع الكترونية لا تناسب اعمارهم، مما ينجم عنه تعرضهم لمخاطر كثيرة، منها جهلهم بمن يتواصل معهم، بما قد يعرضهم للاستغلال، ومن ذلك تكوين علاقات غير جيدة، والتطرق لأمور لا تحمد عقباها، ويقول: على أولياء الأمور متابعة استخدام الأبناء لوسائل التواصل الاجتماعي على اختلافها، ومعرفة من يتحدثون معهم من خلالها، وعليهم معرفة الرقم السري لهاتف الابن من هؤلاء، لمتابعة محادثاته، والصور التي يحتفظ بها.

وأيضا على أولياء الأمور مراقبة الأبناء، وتجنب إغفال الانتباه لهم، لكثرة المغريات التي يمكن أن يتعرضوا لها، لاسيما وهم ثروة الوطن، والاهتمام بهم واجب ضروري، ومن الإلزامي علينا مراعاتهم، واحتواؤهم.

التنويع في الألعاب المنزلية

وتحدث الإعلامي إسلام الشيوي عن انعكاس جائحة كورونا على الأطفال في ظل بقائهم في المنازل فترة طويلة، قائلا: كوني ولي أمر أربعة أطفال في مختلف الأعمار، فقد اهتممت بالتنويع في الألعاب المنزلية، والتي لا بد من أن يتشارك الجميع فيها، الى جانب طرح برامج داخل المنزل تختلف من يوم إلى يوم، حتى لا يشعر الأطفال بالملل، أو الضجر، أو يظلوا منكبين على أجهزتهم اللوحية، بشكل دائم، بما في ذلك من سلبيات ومضار، نحن في غنى عنها، كما سعيت إلى شراء العديد من الألعاب، الى جانب إلحاقهم بدورات تدريبية تناسب مستوياتهم عبر البرامج الالكترونية، وتوجيههم للاستفادة من الوقت فيها، علاوة على تشجيعهم على حفظ القرآن الكريم، من خلال البرنامج الإلكتروني، كمحاولة لكسر الملل لديهم، وتعويدهم على تقبل هذا الظرف الطارئ بالجلوس في المنزل.