تعقيم إمارة الشارقة بنسبة 100% وفق خطة مدروسة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة:محمود محسن

كشف ثابت الطريفي، مدير عام بلدية مدينة الشارقة، أن عمليات التعقيم والتطهير التي نفذتها البلدية، بالتعاون مع القطاعين الحكومي، والخاص، لجميع مناطق ومرافق مدينة الشارقة، أسفرت عن تغطية المدينة بأكملها بنسبة 100%، منذ بدء أعمال التعقيم في شهر مارس/ آذار الماضي، ضمن خطط ممنهجة ومدروسة لتحقيق أهدافها في خدمة الوطن، والمجتمع، وتحقيق الأهداف المرجوة من البرنامج الوطني للتعقيم.

وأكد أن فرق التعقيم بذلت جهوداً كبيرة، وملموسة، منذ بداية ظهور فيروس كورونا المستجد، من خلال التعقيم والتطهير المستمر لجميع المناطق، والمرافق، حيث أنجزت حتى الآن أكثر من 360 ألف ساعة تعقيم، نفذت من قبل كوادر مؤهلة من مهندسين وعاملين بلغ عددهم 1200 موظف، باستخدام معدات وآليات هي الأولى من نوعها على مستوى الشرق الأوسط، والتي بلغ عددها 900 آلية، غطت الفرق من خلالها مدينة الشارقة بكفاءة عالية.

تسع بوابات تعقيم

وأوضح الطريفي أن أعمال التعقيم تشمل الموظفين من خلال بوابات تعقيم مبتكرة، دشنت من قبل إدارة النقليات باستخدام مواد مستهلكة، أعيد تدويرها واستغلالها بالشكل الأمثل، حيث دشنت الإدارة حتى الآن 9 بوابات تعقيم، وزعت على مجموعة من مراكز البلدية التي باشرت العمل، بهدف تعقيم الموظفين، والمراجعين، بصورة آلية بشكل كامل، كما دشنت ممراً آخر لتعقيم جميع مركبات البلدية الخفيفة.

من جانبه، أوضح المهندس حسن التفاق، مساعد المدير العام لقطاع الزراعة والبيئة، أن فرق التعقيم غطت جميع مناطق مدينة الشارقة، باستخدام أكثر من 40 طن معقمات خام، نتج عنها 53 مليون لتر تحت إشراف كادر مؤهل، ولديه الخبرة والكفاءة، زوّد باللباس اللازم لحمياته، وسلامته، كما تبذل جميع الفرق دوراً كبيراً، وجهداً متميزاً من خلال تواجدها على رأس عملها يومياً، من خلال أعمال التعقيم والتطهير حتى الصباح، وفق خطط ممنهجة ومدروسة يومية، وأسبوعية، وشهرية، مشيراً إلى أن البلدية وفرت أجهزة ذكية لقياس نسبة المعقمات من أجل إعطاء الفاعلية المطلوبة.

ولفت إلى أن أعمال التعقيم تحظى بمتابعة واهتمام من قبل مدير البلدية، وفريق الإدارة العليا، من خلال المتابعة المستمرة والتواصل مع فرق التعقيم في الميدان عبر تقنية الاتصال المرئي، لتحفيزهم والإشادة بدورهم الكبير الذي يقدمونه ضمن منظومة خط الدفاع الأول.